“No puedo decir nunca”: Gissella Gallardo se sincera sobre su futuro con Mauricio Pinilla tras participación en “Top Chef”

Mauricio Pinilla tuvo una inesperada participación en uno de los más recientes capítulos de “Top Chef Vip”, despertando los rumores sobre una posible reconciliación con Gisella Gallardo, quien lo invitó al programa para ayudarla a realizar una preparación.

“Estoy feliz de estar aquí y acompañar a Gissella. Tenemos muchas batallas en la cocina juntos. Yo he sido manduqueado toda la vida, así que no será la excepción en esta oportunidad para ayudar”, fueron las palabras del exdeportista en el espacio de CHV.

En este contexto, es donde la periodista se refirió a los rumores sobre un posible regreso con el exfutbolista, esto a raíz de la buena onda y la química que mostraron en pantalla.

Hay una esperanza de reconciliación

En una conversación con Michael Roldán en el programa Sígueme (TV+), la aspirante de cocina negó que hayan retomado su relación, pero no cerró la puerta a una reconciliación.

“Gissella me dice que ellos tienen una relación cordial de mucha mucha buena onda. Me dice ‘de hecho él me está ayudando mucho en lo que es toda la pega’”, relató el panelista.

Asimismo, Gissella también le aseguró al periodista que: “De verdad, sólo buena onda. No puedo decir nunca, porque el día de mañana no sé, pero hoy en día es solo eso”.