¿Ese huevito quiere sal?: Pinilla sorprendió en Top Chef VIP junto a Gissella Gallardo

Amigos, coquetos y risueños. Así estuvieron los exmaridos, Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla durante una dinámica de cocina para el programa de concurso culinario Top Chef VIP, capítulo que fue emitido el domingo.

Todo surgió como una prueba que le impusieron a los participantes, donde debían cocinar junto a un amigo o un familiar. Fue por esto que sorprendió que la elección de la periodista fuese su expareja, con quien se separó el año 2022, tras 11 años de matrimonio.

“Estoy feliz de estar aquí, y acompañar a Gissella. Tenemos muchas batallas en la cocina juntos. Yo he sido manduqueado toda la vida, así que no será la excepción en esta oportunidad para ayudar”, chacoteó Pinilla, generando las coquetas risas de su exmujer.

Según explicó, le gusta y apasiona la cocina, destacando que es disciplinado, a pesar de no ser un experto. Posteriormente, reveló cómo fue el momento cuando Gissella le realizó la invitación.

“Cuando me lo propuso, me dijo ‘oye, ¿te gustaría acompañarme?’. Yo le dije: ‘Mira, la verdad no tengo condiciones (para cocinar). No le temo a las presiones, pero trabajar bajo presión en la cocina, se me fue en collera”, reconoció.

Finalmente, las bromas entre ambos demostraron que, por lo menos como amigos, derrochan mucha complicidad.

“Tiene mala mano”

Fue cuando Mauricio intentaba abrir un tarro, cuando Gissella comenzó con las bromas al padre de sus hijos.

“Tiene mala mano, por eso lo dejé, vieron”, le lanzó. A lo que Pinilla respondió canchero, “¿¡Cómo que tengo mala mano!?...mira cómo estás, estás implacable”.

“Da lo mismo, estoy soltera”, remató Gissella muy cocoroca.