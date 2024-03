“Ya no me mira, no me habla”: Jhonatan Mujica se quejó tras ser ignorado por Pamela Díaz después de su reingreso

El modelo de alta costura Jhonatan Mujica se confesó con Luis Mateucci sobre reingreso de Pamela Díaz a “Tierra Brava”, quien en un momento estaban como uña y mugre, ahora lo ignora y con suerte hay un saludo.

“Desde que llegó, yo igual le di su espacio, pero la siento rara. Ya no me mira, no me habla, no sé qué hacer”, le dijo al argentino, quien le aconsejó que solamente tenía que ser él mismo y hablar con ella. Luis le comentó que lo bueno es que no existen mayores sentimientos entre ellos dos, a diferencia de él y Daniela Aránguiz.

Lee más: “Era calculador”: Pamela Díaz reveló el gran motivo por el cuál se alejó de Jhonatan Mujica

“Sentimientos de amor y esas cosas... no, obviamente no”, aclaró Mujica. El capitán del equipo verde le señaló que él nunca los vio como pareja ya que llevan vidas muy distintas. “Yo tampoco me veía como pareja, por eso quería vivirlo más aquí porque sabía que afuera no iba a funcionar”, confesó el modelo.

“Yo le acabo de preguntar esta mañana. Me levanté, me paré al lado y le digo: ‘¿Tú cómo estás?’. Me dice que bien, y yo le digo ‘me imagino, tantas cosas pasaron afueran’ y me dice: ‘sí, pero bien’. Yo la quedé mirando, pasaron como 20 segundos y ya... Tampoco voy a forzar a alguien que me siga una conversación”, cerró.