Amigos y rivales: Francisco Reyes y Álvaro Rudolphy se reencuentran en nueva teleserie nocturna “Secretos de familia”

Hace más de 30 años Álvaro Rudolphy y Francisco Reyes partieron casi juntos en el mundo de las teleseries en Chile, convirtiéndose en actores íconos del formato en el país tras encarnar reconocidos papeles en diversas historias, especialmente en la llamada época dorada de TVN.

Ahora, cuando ya están consolidados, se vuelven a encontrar en la pantalla chica, esta vez en la apuesta nocturna de Canal 13, “Secretos de familia”, donde son amigos tras las cámaras y rivales en la ficción donde serán dos fuertes enemigos.

Así, en la nueva nocturna, Álvaro Rudolphy encarnará a “Martín Fernández”, quien tenía una vida perfecta junto a su amada “Carmen”, hasta que a los 7 meses de embarazo de ella, tuvo un problema y la hija de ambos nació prematura. “Jacinta” llegó a este mundo con una inmunodeficiencia primaria y la mujer de “Martín” falleció tras el parto. Para el agrónomo, todo fue una negligencia del médico que la atendió, “Octavio Cruchaga”, interpretado por Francisco Reyes, y desde ahí que su gran norte ha sido hacer justicia por su ex mujer, lo cual, 7 años después, no ha resultado. La justicia determinó que “Octavio” era inocente y “Martín” no puede olvidar lo sucedido.

Álvaro Rudolphy y Francisco Reyes Álvaro Rudolphy y Francisco Reyes en Secretos de familia, justicia para Sara

“El reencuentro es bonito”

Sobre volver a trabajar con Reyes en teleseries, Rudolphy aseguró que “este reencuentro con Pancho es bonito, él tiene mucha trayectoria, trabajamos juntos en muchas teleseries y es parte de la vuelta a los orígenes y a las raíces, pero renovados… con mucha más trayectoria y más oficio de ambos”.

El actor además destacó que “Pancho es un tipo muy cálido, y trabajar con él siempre es un agrado. Lo que más me gusta es que él tiene mucho oficio. Hemos tenido diferentes tipos de vínculos en la pantalla y ahora tendremos una rivalidad muy especial”.

Por su parte, Francisco Reyes agregó que “siempre es entretenido volver a toparse con los viejos compañeros, como (Álvaro) Rudolphy. Este mundo de la actuación en televisión es como una nube, estamos todos ahí, podemos no vernos por años, pero sabemos que estamos y nos encontramos y es como si nos hubiéramos visto ayer, aunque seamos más canosos (ríe)”.

En ese sentido, Reyes puntualizó que “fue bueno ver de nuevo a Álvaro y conversar en camarines, porque empezamos casi juntos en esto y estuvimos en muchas teleseries juntos. Implicó volver a saber más de él y en este oficio si no te topas en los trabajos, es difícil toparse. Además, las historias de nuestros personajes nos unen esta vez de una manera bastante potente”.