“Créete el cuento, vende la pomada”: Eskarcita aconsejó a todos quiénes piensen hacer el casting para “Gran Hermano 2”

Ayer en la noche, Chilevisión lanzó una bomba, anunció el comienzo del casting para la nueva versión de “Gran Hermano Chile”. Este reality tuvo su primera edición el año pasado y se convirtió en un fenómeno en redes sociales, creó una importante fanaticada e inauguró los regresos de los realities en Chile.

La joven que ingresó a la mitad del reality, y se alzó entre las favoritas llegando al segundo lugar, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, entregó sus consejos a todas las personas que están pensando aventurarse en este espacio televisivo que se convirtió en un fenómeno en redes sociales.

“Aquí te van mis recomendaciones si es que quieres entrar”, comenzó diciendo la joven. “Número uno, créete el cuento, vende la pomada de que tú eres el mejor, de que las vas a romper, de que te necesitan ahí”, agregó.

Las “New Rules” de Eskarcita

Ella aconsejó alejarse de la falsa humildad y el pesimismo. “Nada de ‘ay no tengo nada bueno qué ofrecer, no sé si me van a elegir, no sé si cumplo con el perfil’. No hueona, dalo todo y más. Esa fue mi táctica y me funcionó, es saber venderte a ti”, señaló.

“Segundo, piénsalo dos, tres y hasta cuatro veces. Yo sé que todas acá hemos dicho ‘ay sí, me encantaría entrar a un reality y la huea’. Pero, por favor el giro 360 (realmente quería decir 180°) que da en tu vida es heavy, la exposición social también y la presión que te crea el encierro igual, así que piénsalo muy bien. Prepárate más que física, sino psicológicamente”, comunicó a sus seguidores.

Finalmente, la joven terminó el mensaje en un tono optimista, y dijo: “¡Persigue tus sueños!”.