“El cabrón tenía las tarjetas de crédito escondidas”: Fabio Agostini reveló detalles de cuando se escapó de “Tierra Brava” junto a Miguelito

Fabio Agostini no se guardó nada y contó detalles de cuando se escapó de la hacienda de “Tierra Brava” junto a la compañía de Miguelito.

En un nuevo capítulo de “Sin Editar”, el jugador del reality de Canal 13 relató cómo terminaron con el humorista en una fiesta electrónica en Perú, momento que fue captado por los asistentes y que después tuvo consecuencias.

En ese sentido, Fabio Agostini aseguró que todo comenzó cuando escucharon música cerca de la casona, momento en el que Miguelito lo desafió para salir de la casa y asistir al carrete.

“Pensé que era broma, me puse los zapatos, y lo seguí para saber hasta dónde llegaba. Se sabía todos los escondites”, reveló de entrada. “De repente veo que estaba al otro extremo de la calle. ‘Vamos’ me dijo, y terminamos en la fiesta, y así de loco fue”, comentó en el programa de YouTube.

La culpa fue de Miguelito

Asimismo, el español le echó toda la culpa la tuvo Migulieto puesto que no sólo conocía por donde podían escabullirse, sino que también andaba con dinero para entrar a la discoteca.

“La gente me preguntó cómo entré, y el cabrón tenía las tarjetas de crédito escondidas. Es un zorro, siempre lo dije. Tenía todo escondido en la billetera”, aseguró.

“Yo le dije: ‘Papi, ¿ahora cómo entramos? Yo no tengo dinero’. ‘Tranquilo’, me contestó, y me hacía así con la billetera y entramos. Fue la mejor noche”, admitió Favio en el espacio de Pamela Díaz.

Finalmente, Agostini explicó por qué mientras estabas en la fiesta tenía en sus hombres al comediante: “Después salieron todos los videos graciosos con él sobre mis hombros bailando. Lo tenía ahí porque había miles de personas y si se me perdía, no lo encontraba más”, argumentó.

“Lo pasamos increíble, pero siempre estuvimos con el miedo. Al final estuvimos tres horas y media”, cerró.