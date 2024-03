“Eso sí que no lo había visto nunca”: Diana Bolocco contó que se reconcilió con su ex gracias a Cristián Sánchez, su mamá y la esposa de él

Diana Bolocco reveló este jueves que su actual esposo, Cristián Sánchez, su mamá, y la esposa de su ex, Gonzalo Cisternas, fueron los responsables de la reconciliación con el padre de sus dos primeros hijos.

La animadora de CHV y Sánchez fueron ampliamente elogiados en redes sociales luego de publicar esta semana en sus cuentas oficiales de Instagram una serie de fotografías y mensajes de sus vacaciones familiares en Puerto Octay, lugar donde compartieron con Cisternas como uno más del clan.

La reconciliación de Diana Bolocco

“Fue un proceso largo y difícil. Todas las separaciones son complejas. Construir una relación requiere que ambos pongan de su parte. En el caso nuestro no solamente fuimos los dos, sino también la mujer de entonces de Gonzalo, la Paula; y Cristián”, contó Bolocco en lun.com.

“Ellos fueron sanos de cabeza y contribuyeron a esta reconciliación. Fueron clave. Si ellos no hubieran estado dispuestos, habría sido muy difícil”, agregó la figura de CHV, quien valoró el desinteresado gesto de su actual marido.

“Cristián tiene un corazón ultra generoso y es súper desprejuiciado, es súper libre para relacionarse con la gente, entonces él también fue acercándose a Gonzalo y la verdad es que lo quiere muchísimo. Lo encuentra una gran persona”, sinceró la comunicadora, aún sorprendida por el fuerte vínculo que se formó entre Sánchez y Cisternas.

“Su amistad tiene que ver con ellos mismos. Te diría que todos tenemos una excelente relación, pero especialmente ellos son muy cercanos. Eso sí que no lo había visto nunca: que la nueva pareja se lleve bien con el exmarido. Es súper bonito de ver y es un muy buen ejemplo o mejor dicho, un buen entorno para nuestros hijos. Les ha quitado un montón de estrés”, agregó.

Con todo, Diana insiste en que este acercamiento no hubiese sido posible, incluso con el aporte de su esposo y la mujer de su ex, de no haber sido por su madre, a su juicio, la “gran responsable de reconstruir nuestra relación”.

“Ella siempre me dijo que tenía que mandarle amor a Gonzalo. Ella siempre se empeñó en que nos lleváramos bien. De hecho, mi familia nunca dejó de ver a Gonzalo cuando nosotros nos separamos. Incluso en los peores mnomentos, cuando estuvimos realmente enfrentados, mi familia siempre lo vio y lo acogieron en su casa, lo invitaban, se juntaban los fines de semana. Esa enseñanza me quedó grabada a fuego y se la debo a mis papás, principalmente a mi madre”, finalizó.