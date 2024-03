Jhonatan Mujica reveló cómo fue la reacción de sus padres cuando les contó sobre su orientación sexual

El modelo de alta costura Jhonatan Mujica ha despertado fascinación tras su paso por “Tierra Brava” debido a su atractivo físico y su honesta expresión de su orientación sexual. Él ha hablado abiertamente sobre su bisexualidad, sus relaciones de parejas pasadas y sus experiencias sexuales en el reality de Canal 13.

Jhonatan se sentó junto a su excompañera de reality y exanimadora del Festival de Viña, Eva Gómez, en su podcast para una honesta y desinhibida conversación. Ella le consultó si sus padres alguna vez le han puesto un párale para que no hable tanto sobre su sexualidad.

Esto remontó al modelo a su juventud, y comenzó a hablar sobre su vida personal. “A la hora que me acepté, siempre me dije a mí mismo que en el momento que me enamore de verdad, voy a ser fiel a mí mismo y voy a aceptar quién soy, sin importar de quién venga cualquier tipo de prejuicio, crítica u opinión”, señaló.

La reacción de sus padres

“En perspectiva, mi mamá era mucho más abierta, tenía amigos gays, le encantaban los programas de transformista como el de la Botota, “Switch”, los re defendía, les encantaba y todo. Yo pensé que iba a ser algo normal que se lo iba a tomar bien, como para mí era normal, lo vi normal. Yo sabía que para la gente acá en Chile iba a ser wow porque yo me descubrí en Argentina”

“Cuando se lo conté a mi vieja, sí tuvo una reacción muy inestable cosa que hasta el día de hoy se arrepiente de haber reaccionado así, pero la entiendo. Yo nunca la juzgue, ni le quité el cariño por eso, yo creo que fue una enseñanza de vida que llegué a hacerle, tú predicas ciertas cosas y ahora es el momento que lo practiques. Ella lo podía aceptar en otros, pero no en su familia, tuvo un proceso de adaptación a mi sexualidad más que el mío”,

Por otro lado, su padre sorprendió gratamente al modelo. “Mi papá era bastante homofóbico y súper cerrado de mente, pero el momento en que se enteró, él dijo: ‘hueón, la raja por ti. Si es lo que te gusta, nosotros estamos felices’. Fue bastante interesante”, cerró Jhonatan Mujica.