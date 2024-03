“Se ve poco atractivo eso”: Pamela Díaz contó la firme y reveló que le molesta de Jhonatan Mujica

Pamela Díaz nuevamente se refirIó a la relación que mantiene con Jhonatan Mujica en “Tierra Brava”, y reveló el gran motivo por el cuál se mantiene distanciada del modelo tras su reingreso al reality de Canal 13.

Cabe recordar que “La Fiera” tuvo un breve romance con el joven de 28 años durante las primeras semanas de encierro. Sin embargo, todo se acabó cuando comenzó a coquetear con Fabio Agostini, con quien también tuvo un fugaz vínculo.

¿Qué dijo Pamela?

Ahora, en una conversación con Daniela Castro, Arturo Longton y Shirley Arica, la influencer confesó cómo ha sido la dinámica desde que llegó a la casa.

“Nos dijimos hola y nada más. Al llegar esperaba que me gustara de nuevo, pero ni físicamente me gustó”, reveló de entrada la participante. “Además lo veo que se hace la víctima en algunas cosas. Antes podíamos conversar horas y horas, pero ya no me genera algo como antes”, sostuvo sobre el modelo.

“Es que me cansa, siempre es un reclamo, no es algo que tú vas a sentir que está bien. No quiero escuchar a alguien que se queje todo el rato. Se ve poco atractivo eso”, sentenció.