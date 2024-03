“Siempre quise volver”: Azzart Maveth volvió a manejar micros tras su fugaz paso por “Tierra Brava”

Azzart Maveth se hizo conocida en TikTok como “La Tía de la Micro” puesto que subía videos manejando los autobuses que se encargan de trasladar a todos los ciudadanos en la Región Metropolitana. Tanto fue su éxito en la plataforma, que llegó hasta el reality “Tierra Brava”, en donde estuvo un mes como participante.

Pero toda la magia de la televisión terminó y tras estar siete meses fuera de las pistas, la influencer decidió volver a su antiguo empleo y ser parte de los trabajadores de la locomoción colectiva.

“Dejé de trabajar en la empresa en que estaba por entrar al reality y ahora postulé a otra y tuve que comenzar desde cero”, comentó Azzart en un diálogo a LUN, asegurando que no ha sido un camino fácil debido a que ha tenido que dar dos pruebas de conducción.

Con su licencia A3, la llevaron “por las calles angostas, autopistas y también te hacen estacionar. Ahí ven que respetes todas las señaléticas y los semáforos. La otra prueba fue difícil porque tenías que pasar entre los conos en zigzag y en reversa”, contó al medio. Según su relato, ella aprobó los exémenes y ahora está en un mes de práctica, en donde tiene clases teóricas y prácticas.

En esa línea, expresó que volver a su antiguo trabajo la hizo tener el “corazón a mil” puesto que es “algo que no se olvida”.

El reality quedó en el pasado

Posteriormente, la conductora fue consultada sobre su paso por el programa de Canal 13 y el por qué no quiso vivir de la ‘fama’ que le dejó el espacio. A lo que respondió: “Siempre quise volver. Lo del reality fue una experiencia que me sirvió, de hecho trabajo y me va bien con las marcas”, afirmó.

“Quería darme un tiempo para estar con el Facu (su hijo), pero siempre estuve pensando en retomar mi vida. A mí me gusta hacer y el plan es seguir en esto”.

Sobre si volvería a participar en espacio de telerrealidad, Azzart manifestó que sí, tiene ganas pero “en un formato diferente, que sea sólo de convivencia más que con pruebas físicas”.