Belén Mora se sinceró sobre su aplaudido paso por “Top Chef VIP”: “Cambió toda la perspectiva que tenían conmigo”

Hace un año, la comediante Belén Mora era una de las figuras del humor más vapuleada tras su accidentada rutina por el Festival de Viña del Mar, en donde fue pifiada y no obtuvo la Gaviota de Oro. Ella continuó recibiendo críticas durante el año, e incluso ataques presenciales junto a su hijo pequeño.

Sin embargo, esto ha ido cambiando después de su paso por “Top Chef VIP”, en donde el público la ha comenzado a conocer más y en otro contexto. En el programa de farándula, “Que te lo digo”, hablaron con la Belenaza a propósito de su llegada a la final de dicho programa culinario, en donde disputa el primer lugar.

El cambio en la percepción popular de Belenaza

“Obvio que es verdad que cambió toda la perspectiva que tenían los seres humanos conmigo. Lo he pasado la raja, siempre me ha gustado cocinar, desde hace muchos años que hago lives cocinando. Fue bacán atreverme a aceptar el desafío, atreverme a exponerme de nuevo, pero lo he pasado muy bien, he aprendido caleta, estoy cocinando rico”, comentó.

“La gente me ha visto en otra faceta que no es haciendo humor, todas las otras veces que he trabajado en televisión o me he expuesto, ha sido con la comedia. Ahora conocieron otro lado, agradezco mucho el cariño”, aseveró la comediante.

“El otro día estuve de ‘pifiaversario’, el 21 de febrero y publiqué algo, fue heavy pensar que el año pasado me estaban haciendo concha por todas las redes sociales existentes y hoy lo único que recibo es mucho cariño, y uno que otro hater que son esos weones ociosos. Estoy súper contenta, he aprendido caleta y he hecho muy buenos amigos”, cerró Belén Mora.