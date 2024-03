Daniella Campos criticó a Daniela Aránguiz por declaraciones sobre posible cáncer: “Falta de respeto”

Durante la emisión del programa Sígueme de TV+ (TV Más), se desató una intensa confrontación entre Daniella Aránguiz y Daniella Campos en medio de una discusión sobre unas declaraciones realizadas por esta última, ex esposa de Mago Valdivia.

El panel del programa debatía sobre las revelaciones de Aránguiz acerca de haber enfrentado un melanoma que pudo haberse desarrollado en cáncer, aunque fue detectado y tratado a tiempo, antes de su ingreso al reality show Tierra Brava.

En sus declaraciones, Aránguiz insinuó indirectamente que el origen de su cáncer podría estar relacionado con el estrés causado por su relación con Jorge Valdivia, afirmando que él le había hecho sufrir tanto que incluso le causó cáncer.

Falta de respeto

La revelación de la exchica Mekano provocó una reacción inmediata por parte de Daniella Campos, quien expresó su descontento en el programa Sígueme. “Si Daniela Aránguiz tuvo o no el melanoma, no podría yo opinarlo, porque no tengo la certeza ni de lo uno ni lo otro”, partió diciendo Campos.

Sin embargo, la panelista de Sígueme puso énfasis en que esto podría ser una falta de respeto hacia las personas que realmente luchan contra el cáncer y atraviesan tratamientos agotadores. “Lo que sí me llama la atención y me preocupa mucho va ligado un poco a la falta de respeto por la gente que sí tiene cáncer y que ha tenido que pasar por quimioterapia y muchos tratamientos para poder mejorarse”, agregó, según consignó Página 7.

La discusión entre las dos panelistas reflejó la tensión en el programa, con Campos rechazando las insinuaciones de Aránguiz y destacando la importancia de tratar con respeto a quienes luchan contra esta enfermedad. A pesar de las diferencias, Campos afirmó que Aránguiz no calificaba para ser su enemiga.