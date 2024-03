“Dejé el auto ahí tirado...”: Priscilla Vargas contó su accidentada mañana antes de llegar a “Tu Día”

Fue una accidentada mañana para la periodista y animadora del matinal de Canal 13, Priscilla Vargas, quien casi no llega a cumplir sus labores en “Tu Día” tras sufrir un percance automovilístico: se quedó en panne.

Al comenzar el matinal, Vargas se sinceró sobre esta situación con la audiencia y su amiga, la meteoróloga Michelle Adam. “Venía camino al canal y me vas a creer, Michelle, que de repente voy llegando a un semáforo antes de entrar a una autopista”, comenzó a contar.

“Mi auto pierde fuerza y se me enciende la luz del motor, y todavía estaba oscuro eran las 06:55 AM. De repente, se me chupa el auto y veo por el espejo retrovisor una nube de humo, (pensé): ‘esta cuestión se me va a quemar’, y lo grabé”, continuó Priscilla.

Ella reveló cuál fue su primer instinto, llamó a su compañero y mejor amigo José Luis Repenning para que la pasara a buscar. Sin embargo, el comunicador no pudo asistir debido a que estaba camino a una locación a pedido de la producción del matinal.

“Dejé el auto ahí tirado”

Vargas tuvo que pensar rápido y ver cómo podía solucionar su situación con el vehículo, porque además no quería ser la persona a quien se le echa a perder el auto en un congestionado punto de la capital justo a la hora de más tráfico.

“Me meto al estacionamiento del banco, y dejé el auto ahí tirado (...) Me puse a coordinar la grúa, llamé al seguro, toda la cuestión. Le dije ‘¿Puedo coordinar para las 2 de la tarde? Porque estoy ocupada a esta hora’. Me dicen, ‘No, tiene que llamar a las 12′ porque dos horas antes tienes que llamar para coordinar la grúa”, contó la animadora.

Priscilla Vargas dejó el auto en dicho estacionamiento, y sacó todas sus pertenencias del vehículo, incluso su bolso de gimnasio. “Lo importante es que llegamos, la Nelita y Franco hicieron lo posible en veinte minutos para tenerme presentable. Viste chiquillos, lo podemos lograr”, cerró felicitando al equipo de “Tu Día”.