“Mientras no sea corroborado…”: Tenso diálogo de padre de Jean Paul Pineda y Priscilla Vargas tras detención de futbolista por VIF

La animadora de “Tu día”, Priscilla Vargas, perdió la paciencia durante una entrevista realizada al padre del futbolista Jean Paul Pineda, luego que pusiera en duda las agresiones físicas de su hijo a su esposa Faloon Larraguibel. Golpes por los cuales quedó detenido en La Florida por violencia intrafamiliar.

Si bien, en un comienzo, Adán Pineda dijo que no justificaba la violencia en ninguna forma y reconoció que si su hijo cometió un error debe pagarlo, posteriormente puso en duda las agresiones, señalando que se debía esperar el informe de carabineros. Esto, porque bajo su criterio, se trataba de una relación “tóxica”, donde ambos eran responsables.

“Esperemos que la justicia determine si esto es delito o no. Mientras las pericias médicas no demuestren lo contrario, porque puedo hasta yo pegarme y decir que tú me pegaste...mientras no sea corroborado”, defendió a Jean Paul Pineda.

Esto provocó la molestia de la conductora, quien decidió terminar de manera abrupta la entrevista.

“Sabe que es tan grave que se lo voy a resumir en una frase. ‘Es su nieto de siete años quien salvó la vida a su nuera’”, le dijo, a lo que el padre respondió incrédulo “no creo que tanto...las agresiones fueron de ambos lados”.

Tras ello, Vargas cortó la conversación, “porque yo siento que más allá que usted es el padre del agresor, por más que usted diga que no lo va a justificar, en su relato sí lo está justificando y está minimizando una situación que es muy grave”, le dijo, pidiéndole que le tome “el peso a la situación”.

La agresión a Faloon Larraguibel

Según se reportó, fue durante la madrugada de este viernes 8 de marzo, justo cuando se conmemora el Día de la Mujer, cuando el deportista de 35 años agredió a la conductora de Zona Latina.

“La dinámica señala que la víctima se encontraba en un departamento, en circunstancias que llega el denunciado, bajo los efectos del alcohol y le reclama una cierta infidelidad a la víctima, procediendo a golpear con el puño en la cadera y en las costillas”, consignó T13.