Gabrieli Moreira se quebró tras fuerte discusión con Fabio Agostini: “No puedo creer el papel de tonta que he hecho”

La relación entre Fabio Agostini y Gabrieli Moreira llegó a su fin, pero la fricción continúa más viva que nunca. En el capítulo de este jueves, los extranjeros pelearon fuertemente, la cual incluyó gritos y llantos de parte de la brasileña.

El español se acercó a su expareja, quien estaba alejada en la patio, para preguntarle si estaba bien, ya que no la gustaba verla así, a lo que la joven le enrrostró sus palabras. “Me hiciste sentir la persona más m… del mundo. No esperaba ser lastimada por la persona que más me gusta en la casa”, confesó Moreira.

“Sólo fui sincero contigo. Vine a hablar contigo porque te veo mal y no me gusta verte mal, pero ya me cansé de esto, no te voy a mentir. No me gusta el drama, pero esta es la realidad, lo hemos intentado un montón de veces y siempre vuelve a pasar. No es una relación sana”, respondió él.

Pero Gabrieli se volvió a romper. “Me haces pasar vergüenza con un papel de payasa, como si estuviera corriendo detrás de ti, siendo que tú fuiste detrás de mí antes de entrar a la casa. La persona que dice sentir tanto por mí ahora tiene tanta sed de fama que me hace esto”, le reclamó, llorando, y se levantó para irse.

“¡Qué asco de persona!”

Estas palabras molestaron a Fabio, y le preguntaba qué fama estaba buscando. “No te voy a hablar más”, le dijo el español mientras ella se iba. “¡Nunca más, por favor! ¡Qué asco de persona! No puedo creer el papel de tonta que he hecho”, le replicó Moreira a gritos mientras se alejaba de él.

Fabio, también a gritos, le respondió: “Cuando las cosas no son como quieres te pones con esa actitud de niña. Eso es lo que ya no quiero, por eso quiero estar solo, ¡A ver si te queda claro!”

Luego, Fabio fue a comentar la discusión con Junior, Luis y Jhonatan lo ocurrido, Gabrieli llegó y lo encaró nuevamente. “La persona que me recibió el primer día, ese es el Fabio de verdad que conozco. Esto que estoy viendo no tiene nada que ver. Espero que algún día te des cuenta de lo que has perdido. No te vengas a hacer la víctima”, le enrostró.

“¡¿Víctima de decirte lo que siento?! ¡Te he sido sincero nada más y vienes a tirarme m… en la cara!”, le gritó fuertemente Fabio, y las mujeres de la casa le llamaron la atención para que bajara el volumen como Pamela Díaz y Daniela Aránguiz, quien le dijo que esa no era forma de hablar con una mujer.