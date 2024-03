“Por mi ex marido lo dejaba todo”: Daniela Aránguiz consoló a Gabrieli Moreira y le habló de su historia con el Mago

No hay mucho fiato ni buena onda entre Daniela Aránguiz y Gabrieli Moreira en “Tierra Brava”, quienes han peleado en más de una ocasión y tendrán conflictos aún más grande en los próximos capítulos, de acuerdo a lo que se mostró en el avance de la recta final del reality de Canal 13.

Hace unos capítulos atrás, Aránguiz le gritó fuertemente a Moreira después de que iniciara un conflicto con la Chama, por unos guantes. La brasileña le cuestionó por tomar bandos, y la chilena le gritó de vuelta señalando que podía defender a quién quisiera, pero subrayando que la encontraba a las dos inmaduras.

Sin embargo, la “Cara de cuica” se acercó a Gabrieli y empatizó con ella después de verla llorar de amor por Fabio Agostini, quien era su pareja antes de ingresar al programa y llegó para reunirse a él. La pareja han tenido diversos conflictos y terminaron su relación dentro del programa.

“No es el primer ni el último hombre...”

Daniela fue junto a Miguelito, y comenzó a contarle su experiencia con su expareja, Jorge “Mago” Valdivia, con quien estuvo en una relación por décadas. “Puede ser que te estás tomando las cosas personales. Yo te entiendo porque se nota que estás muy enamorada y mucho. Si no, no te habrías ido de tu país por él”, le dijo en portugués.

“Yo te hablo porque hice la misma cosa y es por eso que te puedo hablar en portugués. Por mi ex marido lo dejaba todo y me iba al país donde él estuviera trabajando, eso no tiene otro nombre que amor. Me demoré 20 años en darme cuenta que yo podía dar mucho, pero ese mucho nunca iba a ser correspondido como yo quería”, continuó.

“Ojalá alguien se hubiera acercado a mí y me lo hubiera dicho cuando yo tenía tu edad. A tu edad ya tenía dos hijos, tú eres una mujer soltera que no le debe nada a nadie, y no necesitas a nadie. No es el primer ni el último hombre que te va a hacer sufrir por amor”, remató Aránguiz en español.