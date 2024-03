“Juzgue usted...”: Claudia Schmidt dispara sin filtro contra Isa Fernández por sus dichos sobre Pamela Díaz y Botota Fox

Sin filtros y en picada se fue la panelista uruguaya de Zona de Estrellas, Claudia Schmidt, contra la exconductora de televisión y exparticipante del reality show Pelotón, Isa Fernández, luego que esta calificara como “personajes nefastos” a Pamela Díaz y Botota Fox por los comentarios que hicieron de Naya Fácil, señalando que el objetivo de Fernández era “colgarse de personas potentes”.

En concreto, Isa Fernández, quien hace unos años estuvo al frente de programas como “Invasión” y “El club de los tigritos” en Chilevisión, además de destacar en el reality Pelotón, subió un video donde indicó que “no les dedicaría ni tiempo ni pantalla ni energía a estos personajes nefastos. Estoy hablando de Pamela y Botota”.

En dicho registro además relató algunos hechos que aseguró haber vivido tanto con Pamela Díaz como con Botota Fox cuando trabajó en televisión. “Con ambas personas, con las cuales he trabajado en otros años, he tenido pésimas experiencias, así que no es algo que me contaron”, aseguró la joven.

Claudia Schmidt en picada contra Isa Fernández

Así, mientras comentaban en el panel de Zona de estrellas lo ocurrido, Claudia Schmidt no tuvo pelos en la lengua para señalar que lo que buscaba Fernández era “colgarse” de la fama de “La Fiera” y Botota.

“Y ahora, que está tan ocupada esta chica, porque dijo que ‘me doy el tiempo, porque en este minuto’ y no sé qué, pero sale a la palestra para colgarse de Pamela Díaz, de Naya Fácil y Botota Fox. Juzgue usted, no tiene que tener ni un dedo de frente para darse cuenta lo que está buscando esta chica: colgarse de tres personas potentes y sumamente vigentes, entonces next”, dijo la uruguaya.

En ese sentido, puntualizó que “Pamela es así. Antes, de repente uno tenía que encontrarse con cada personaje que se creen que porque trabajaban... ¿Dónde? La verdad es que la conocerá la generación de esa época, porque uno que lleva veintitantos en el medio ni la recuerda”.