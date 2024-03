“Sólo me importa lo que diga mi gente”: Miguelito descarta en PH haber sido un “viejo verde” en Tierra Brava

El humorista Hans Malpartida, conocido en el mundo artístico como “Miguelito”, se defendió en el programa “Podemos hablar”, que será emitido esta noche, de las críticas que recibió en el reality de Canal 13 “Tierra Brava”, donde fue tratado de “viejo verde” por su trato con las jóvenes participantes del programa de telerrealidad.

En una íntima conversación que mantendrá con el conductor del espacio de CHV, Julio César Rodríguez; y los demás invitados al estelar del canal privado, Raquel Argandoña, Jennifer Galvarini (Pincoya) y DJ Mondo, el exintegrante de “Morandé con Compañía” será enfático en aclarar que nunca quiso que los seguidores del reality pensaran en él como el personaje del niño que lo hizo famoso en la tevé chilena.

La defensa de Miguelito

“Yo nunca dije que era niño, yo soy un adulto, que no hayan sabido separar problema mío no es”, respondió Malpartida a Jotacé, quien en la primera estación del programa de CHV le preguntó “Hans, sin concesiones. Entraste a Tierra Brava como el niño más querido de Chile y saliste como un viejo mañoso, un viejo verde. ¿Qué podrías decir en tu defensa?”.

“Me importan un bledo las redes sociales. A mí lo que me importa es lo que diga mi círculo, mi gente, mis amigos”, aclaró con firmeza según pudo averiguar publimetro.cl.

Respecto de los efectos negativos que han tenido esas acusaciones en su contra, Miguelito fue enfático en señalar que poco o nada han dañado su imagen pública. “¿Me ves afectado? Ahí está la respuesta, corta y precisa”, dijo.

En la misma línea, aclaró que no está molesto con las acusaciones, ya que “vengo llegando de Arica, me fue espectacular en el circo y las muestras de cariño siguen como siempre. En las redes sociales la gente se esconde, se sienten con el derecho de insultarte, no me conocen, qué me tiene que preocupar eso”.

“En el reality muchas veces no se muestra cómo llegaste a ese enojo, yo estoy súper tranquilo. Por ejemplo, cuando nos agarramos con (Luis) Mateucci fue un juego, combitos, sacarle pica porque ganamos esa semana, pero nunca fue en serio (...) Mateucci es picado, igual que yo en el futbol. Pasa que tres competencias anteriores el equipo rojo había ganado y nos sacaba pica siempre y ahora había perdido él. No tenemos mala onda, de hecho, tenemos un asado pendiente”, concluyó.