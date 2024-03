“Son el uno para el otro”: Angélica Castro desató las redes tras compartir foto junto a conocido galán

A más de un año de su separación con Cristián de la Fuente, la animadora Angélica Castro desató las redes sociales tras compartir una imagen muy amistosa junto al doctor Cristián Arriagada, con quien hace un tiempo atrás se especuló que tendrían una relación de más que amigos.

La madre de Laura de La Fuente compartió un video en su cuenta de Instragam junto al exmarido de la fallecida periodista Javiera Suárez, con viajó a Shanghai como embajadores de una marca comercial.

“#TBT ❤️ que manera de disfrutar este viaje a Shanghai junto a mi equipo @exeed_bornformore las risas no faltaron con @drcristianarriagada 🌻🌻 como estuvo tu día? Los leo”, publicó Angélica, generando las especulaciones de sus seguidores.

“Bien merecido...el viaje en muy buena compañía 😉!!”, le comentó una usuaria con suspicacia.

“Ese es machooo puesss mi Felipito te lo mandooooo❤️❤️❤️❤️❤️se ven preciosos y felices”, agregó otra seguidora.

“Me encanta verlos juntos, son el uno para el otro!!Se ve a kilómetros la química”, “En serioooooo es que me encantan juntos ❤ !!!”, “Hermosa pareja”, “Estupendo se ven”, agregaron otras cibernautas, apoyando con todo una hipotética relación.

Desmintió romance con Arriagada

Fue en diciembre del 2023 cuando Angélica salió al paso de las especulaciones, indicando que estaba absolutamente soltera.

Esto, luego que Angélica y el doctor Arriagada fueran visto juntos en distintos eventos, como el matrimonio de Constanza Piccoli, desde donde salió una foto que los retrata a ambos pasándolo bien. La imagen hizo crecer los rumores de un posible amorío, uno que ahora es desmentido totalmente por una de sus protagonistas.

En efecto, la rubia animadora le habría dicho al periodista Jon Reyes que está “chata” de que la vinculen con cada persona que comparte, incluso llegaron a decir que estaba con Ricardo Arjona y la verdad es que estaría "

Según contó el comunicador en Zona de Estrellas, él le hizo ver que no le creía mucho eso de que estaba totalmente soltera, pero ahí sí que Angélica se puso firme y le contestó que “no estoy para darle explicaciones a nadie de mi vida. Soy una mujer soltera, independiente, que lo estoy pasando bien, y que me quieran vincular con quien me vinculen”, le respondió bien tajante.