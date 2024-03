“Él es el amor de vida”: Di Mondo se sinceró sobre su presente con su expareja Eric Javits

El socialité chileno que hace ruido mundialmente, Di Mondo, estuvo de invitado en el primer capítulo de la nueva temporada del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. En este espacio, se confesó con el animador Julio César Rodríguez sobre su quiebre con Eric Javits tras 16 años juntos.

El animador recalcó que a pesar de estar separados, siguen celebrando fiestas los dos, por lo que le consultó cómo es el presente de su relación con Eric. “Va súper lindo, yo siempre he dicho... de la misma manera que sentí la primera vez que cruzamos ojos, él era el amor de vida”, partió.

“Sigo insistiendo que él es una persona súper importante en mi vida con mucho amor y cariño. Básicamente, nuestra relación cambió, pero el amor sigue ahí. Para mí es una de las personas más importantes en mi vida. Es una persona con quién nos hemos acompañado, nos hemos apoyado para seguir creciendo. Eso queda marcado para mí para siempre dentro de mi corazón”, continuó el fashionista.

“Cuando uno se va de este mundo, en el fondo se va con todo el amor que ha entregado en mi vida y que uno ha recibido. Yo no me voy con estos zapatos, esta teñida o con todo mi clóset, yo no me voy con eso, yo me voy con las experiencias”,

Él aconsejó no desperdiciar los momentos, el presente ya que uno se puede ir cuando sea. “Yo no soy un personaje, yo soy yo. Yo despierto lleno de alegrías, lleno de gratitud, quiero vivir a concho todo lo que la vida me ha entregado”, cerró.

El anuncio del quiebre

A finales del 2022, en el programa “Pero con respeto” también animado por JC, Di Mondo reveló su separación. “Eric y yo tomamos la decisión de separarnos. Estamos súper bien, tuvimos una relación increíble, hemos sido muy bendecidos. No fue un proceso, fue relativamente rápido (…) tomamos la decisión porque cada uno tiene que ser honesto con uno”, aseguró en ese entonces.

“Todo crecimiento tiene cosas muy buenas y algunas muy malas. Pero yo creo que el trabajo sí influyó. Seguimos haciendo muchas cosas juntos”, reveló, pero eso no quita que se sienta triste, porque también comentó que él piensa que “uno se proyecta con alguien para toda la vida”.