Miguelito le respondió con todo a Ernesto Belloni: “Es el menos indicado para darme clases de moral”

Uno de los personajes televisivos que se tomó las discusiones faranduleras durante el último trimestre del año pasado fue Hans Malpartida, de nombre artístico Miguelito. Esto debido a su controvertido paso por el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, en donde mostró una faceta desconocida para la audiencia. Él se mostró cascarrabias, insidioso y un comportamiento en particular enojó a muchos.

Su actuar con las mujeres de la casa fue sumamente criticado, muchos lo acusaron de sobrepasarse con sus compañeras, aprovecharse del personaje de niño para acercarse a las mujeres de la casa. En diversas ocasiones, él trepaba a la cama de las integrantes del reality, e incluso le dio un beso a Fran Undurraga sin su consentimiento.

Por esto, sus excompañeros de trabajo fueron consultados por el actuar de Miguelito en el reality. Uno de ellos fue Ernesto Belloni, más conocido por su personaje Che Copete, quien habló sobre Hans Malpartida en el programa “Entre Broma y Broma”.

“Tiene cara de viejo. Antes era un niñito y ahora tiene cara de viejo, y mira las pechugas. Para mí el personaje se murió hace tiempo. Ahora es viejo y caliente (…) los niños creen que es niño. Es raro. Se confunden los cabros”, dijo en diciembre del año pasado.

La respuesta de Miguelito

En el capítulo estreno de la nueva temporada de “Podemos Hablar”, Miguelito fue uno de los invitados y en ese contexto, le consultaron sobre las palabras de Belloni. “¡Qué grande el gurú! ¡Qué grande!”, partió comentando Hans tras escuchar los dichos de su excompañero.

“Yo no acostumbro a hablar mal de mis compañeros, de nadie. No me caracteriza. Yo demuestro día a día lo que soy. Yo nunca me he caracterizado por hablar mal de un compañero. Si yo hablara mal y le respondiera, partiría diciendo que es el menos indicado para darme clases de moral”, lanzó.

El animador Julio César Rodríguez le consultó si esto es por el tipo de humor que hacía Ernesto, pero Miguelito no quiso entrar en detalles. “No voy a decir nada, para qué. No es necesario que yo lo diga”, agregó.

Finalmente, JC le preguntó si es que existe algún quiebre en su relación, lo que fue negado por Hans. “Si él tiene algún drama conmigo me encantaría que me dijera”, cerró.