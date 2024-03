“Yo nunca me sobrepasé, la gente tiene la mente retorcida”: La férrea defensa de Miguelito tras paso por Tierra Brava

El exparticipante de Tierra Brava, Hans Malpartida, hizo una férrea defensa a su personaje Miguelito, tras las críticas que recibió producto de su actitud con sus compañeras de encierro en Perú.

Invitado al programa “Podemos hablar”, respondió tajante a la consulta que le realizó Julio César Rodríguez, quien debutó como el nuevo animador del espacio de CHV, tras la renuncia de Jean Philippe Cretton.

“Hans, sin concesiones. Entraste a Tierra Brava como el niño más querido de Chile y saliste como un viejo mañoso, un viejo verde. ¿Qué podrías decir en tu defensa?”, le lanzó sin filtro JC.

“La gente confundió el personaje. Yo nunca dije que era niño, yo soy un adulto, que no hayan sabido separar, problema mío no es”, respondió Malpartida, casi con molestia.

Respecto de los efectos negativos que han tenido esas acusaciones en su contra, Miguelito fue enfático en señalar que poco o nada han dañado su imagen pública. “¿Me ves afectado? Ahí está la respuesta, corta y precisa”, dijo.

“Me importan un bledo las redes sociales. A mí lo que me importa es lo que diga mi círculo, mi gente, mis amigos”, aclaró con firmeza.

Miguelito se defendió de las críticas

Posteriormente, tras la consulta que le realizó Raquel Argandoña sobre la denominación de “viejo verde”, Miguelito volvió a defenderse, asegurando que “yo nunca me sobrepasé, ahora si la gente tiene la mente retorcida...”, dijo respecto a sus coqueteos con sus compañeras y el piquito que le dio a Fran Undurraga.

Finalmente, aclaró que no está molesto con las acusaciones, puesto que el cariño de la gente seguiría intacto.

“Vengo llegando de Arica, me fue espectacular en el circo y las muestras de cariño siguen como siempre. En las redes sociales la gente se esconde, se sienten con el derecho de insultarte, no me conocen, qué me tiene que preocupar eso”.