“Les daba lo mismo que Canelo me quiera a mí”: Dani Castro reveló por qué no pudo quedarse con mascota de Tierra Brava

La exparticipante de Tierra Brava, Daniela Castro, dio a conocer el motivo de índole comercial por el cual no pudo quedarse como dueña del perro del reality, Canelo, asegurando que, a pesar que el can la eligió como su ama, el tema publicitario fue más fuerte.

Fue en entrevista con Pamela Díaz, para el programa de Youtube, Sin Editar, donde reveló las razones.

“Canelo lo tiene el capataz. Es que Master dog (marca auspiciadora) no me lo quería pasar”, reveló.

Tras ello, aclaró que “no, no es que Master dog no me lo quería pasar. Querían que alguien estuviera subiendo contenido (a las redes), pero uno no va a subir las cosas gratis”, señaló, dando a entender que el pago sería solo tener al can.

“Yo quería al perro, no a Master dog. Pero Canelo viene con Master dog y a Master dog les daba lo mismo que Canelo me quiera a mí”, lamentó.

De igual forma, contó que el cariño aún existe y lo irá a ver a la ciudad donde vive el capataz.

El ingreso de Canelo a Tierra Brava

Fue en diciembre cuando un sorpresivo nuevo integrante del reality show llegaró a la casa-hacienda en Perú. Pero no se trató de ninguno de los nombres que han circulado en las últimas semanas, sino de alguien muy especial.

Fue el ingreso de Canelo, un cachorro de raza labrador de meses de edad, color chocolate.

“Es un perro de campo muy juguetón, muy alegre, y va a ingresar como contención y compañía de los participantes, quedando al cuidado de ellos. Canelo tiene todas sus vacunas al día y tendrá permanente control veterinario”, dijo en aquella oportunidad el capataz José Gutiérrez, quien es el responsable actualmente de él.

“Canelo llega en el momento adecuado para terminar de conformar la familia de ‘Tierra Brava’. Con Canelo llega el cariño de todas las mascotas que los participantes dejaron al cuidado de sus familiares en sus casas y extrañan”, agregó.

“Canelo va a generar un compromiso para cada participante, pero también la cuota de ternura y diversión que toda mascota nos sabe dar. Además, nos da la oportunidad de ofrecerle amor y educación en su etapa de crecimiento”, fueron parte de su presentación.