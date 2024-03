“Esta es la oportunidad más importante”: Nacho Gutiérrez puso en aprietos a Pamela Díaz y a Botota Fox con inesperada pregunta

La actividad de José Luis Repenning y Priscilla Vargas en “Tierra Brava” causó estragos entre los participantes del reality de Canal 13, y es que a algunos los puso incómodos mientras que otros aprovecharon de revelar importante información sobre su futuro artístico.

Este fue el caso de Botota Fox y Pamela Díaz, quienes confesaron si es que trabajarían juntas en un futuro no tan lejano.

La pregunta fue hecha por Nacho Gutiérrez, el animador y rostro de la exseñal del angelito, quien les preguntó si han pensado en ser la nueva dupla de humor.

“Yo con la Botota hoy día me siento amiga (...) la admiro muchísimo, de hecho, cuando se fue le dije ‘no la cagues’ porque esta es la oportunidad más importante en tu carrera de mostrarse como persona. No es la Botota, es lo que la gente quería ver de ella como persona, hay cosas muy buenas y otras malas, la gente verá lo que quiera ver pero en general nos ha hecho reír a todos, no hay día en que yo no me c… de la risa”, respondió de entrada “La Fiera”.

Asimismo, aseguró que “está haciendo un personaje increíble y en su momento, tiene que ir a Olmué, al Festival de Las Condes, y mi sueño es verla en el Festival de Viña”, admitió sobre su compañera.

Por su parte, el transformista aseguró que “me gustaría trabajar con Pamela afuera (...) creo que lo hacemos súper bien. Sabe que la cuido y que ella me cuida a mí”, sentenció.

La Fiera no la pasó bien

Sin embargo, Pamela Díaz no la pasó tan bien en esta dinámica puesto que se tuvo que enfrentar a las duras palabras del hermano de Jhonatan Mujica, su expareja dentro de la hacienda.

“Dale un saludo y gracias de mi parte a Fabio, porque te sacó un gran peso de encima. No tengo nada contra esta chica, pero, hermano, estás en otras ligas”, indicó Christian Mujica. Mientras que la madre de Jhonatan le preguntó si lo que sintió por su hijo era auténtico.

A lo que respondió: “Al hermano no le voy a contestar. Pero a la mamá le mando un beso y le digo que lo que yo pasé con Jhonatan fue real, nadie me va a obligar a dale un beso a alguien, y no soy de demostrar mucho cariño. Para mí fue todo verdadero, y si nos alejamos, hay cosas que le van a molestar porque es la mamá, y jamás le voy a faltar el respeto”, señaló, intentando no causar polémica en medio de la dinámica de los animadores de “Tu Día”.

Acto seguido, la modelo se descargó con Botota, puesto que le molestó la actitud del hermano y de su expinche: “Este hue… se me cruzó. Me jodió el ánimo. Yo soy pesada, hasta ayer (a Jhonatan) lo quería, hoy me importa una r… La situación me superó, yo lo bloqueo no más, no tengo nada que decirle”, se desahogó con Botota.