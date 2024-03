Gianella Marengo se fue en picada contra Sergi Arola en “Top Chef”: “Nunca me has tenido buena”

Gianella Marengo protagonizó un tenso momento con los jurados de “Top Chef Vip”, esto luego de que uno de los chefs no elogiara su preparación.

Cabe recordar que el programa culinario se encuentra en su recta final, y en esta prueba se tuvieron que enfrentar Berta Lasala, la “Zapallito Italiano”, Gisella Gallardo, Alonso Quintero, Belén Mora y Gianella. En esta ocasión, fue la comediante quien se ganó la inmunidad y pasó a ser parte del “Top Five” del programa culinario.

Todo comenzó cuando la aspirante de cocina presentó su plato en le nuevo capítulo, el cual consistía en preparar huevos escoceses.

“La inventé recién, se me ocurrió”, argumentó la exPelotón tras presentar su plato, dando a conocer que se inspiró en alguien importante para crear su platillo.

En esta ocasión, la influencer quiso innovar y colocó un poco de manzana en los “Huevoncinis”. “Le dio su toque”, dijo la Fernanda Fuentes.

¿Qué le dijo Sergi?

Por su parte, el chef español le comentó: “Está muy bien, el punto del huevo está impecable, está perfecto”. Aunque “quizá lo que no me convence tanto es la tártara, porque te quedó un poco compacto el relleno, eso es lo único; pero está muy rico”, destacó.

Sin embargo, Gianella quedó con sangre en el ojo y en la entrevista en solitario aprovechó de realizar un fuerte descargo en contra del profesional: “Sergi, eres un barrero, eso es lo que pasa”, lanzó de entrada.

Acto seguido, la exchica reality aseguró que ella no es del agrado de Arola: “Nunca me has tenido buena. En ningún capítulo me has dicho algo bueno, en ninguno”, agregó.

Posteriormente, los chefs le criticaron que la salsa no parecía tal cosa, aunque le destacaron que el relleno estaba “muy rico”.

Por último, reveló que su platillo se inspiraba en una receta del reconocido chef y presentador de tele británico, Gordon Ramsey.