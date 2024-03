“Hay muchas cosas en común entre dos municipios”: Libro sobre Cathy Barriga será “más rudo” que el Caso Relojes

Tras la formalización de Cathy Barriga por un desfalco de 31 mil millones de pesos de la Municipalidad de Maipú, la periodista Laura Landaeta reveló parte del libro que está escribiendo sobre la exjefa comunal, asegurando que será “más rudo” que su último trabajo relacionado con Tonka Tomicic y que llevó por nombre “Caso Relojes”.

Así lo adelantó en el programa “Que te lo digo”, junto a Sergio Rojas, Paula Escobar y Luis Sandoval.

“Viene en dos meses más, entre mayo y junio, y está creo que un poco más rudo que el de los relojes. He tenido acceso a diligencias, a testigos, no quiero adelantar mucho, pero Cathy Barriga va a ser el eje de un libro donde no voy a hablar sólo de Cathy Barriga”, señaló, puesto que habrían otras autoridades involucradas.

“Hay muchas cosas en común entre dos municipios, entre otras personas. El modus operandi es un poco más grande que Cathy Barriga, pero básicamente en mi libro, la columna vertebral es Cathy Barriga. Es entre un libro actual y una biografía, está bien entretenido”, aseguró.

Recomendados

Finalmente, respecto al contenido de la investigación por la cual fue formalizada, aseguró que “creo que lo que públicamente señalan es menos de lo que conocen y lo que conocen es bastante, pero no todo”, sentenció.

Cathy Barriga formalida

Actualmente, Barriga se encuentra con la medida cautelar de arresto domiciliario total. Durante la formalización, el Ministerio Público explicó que lo defraudado en el Municipio de Maipú equivale a 914 por lo defraudado por la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo; 55 veces por lo defraudado por Democracia Viva; 28 veces por lo defraudado en Vitacura, y 20 veces por lo defraudado en Algarrobo.

La exalcaldesa fue formalizada por los delitos de fraude al fisco, fraude de subvenciones, apropiación indebida y falsificación o uso malicioso de documentos públicos, que supuestamente habría cometido en su gestión.