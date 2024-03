“Se habla de unos 6 millones de pesos base”: Aseguran que Tonka Tomicic firmaría para aparecer en dos programas de TV+

Hace solamente un par de días que comenzaron los rumores de que Tonka Tomicic estaría cerca de firmar contrato una nueva casa televisiva, hablamos de TV+.

Cabe recordar que la modelo terminó su contrato con Canal 13 tras 14 años de trabajo, esto dado que está envuelta en el Caso Relojes, en donde su exmarido sería uno de lo imputados.

Sin embargo, la comunicadora estaría buscando nuevo horizontes y según Manu González, estaría a punto de empezar dos proyectos en la ‘pequeña señal’.

“Esta misma semana, parece ser que miércoles o jueves, estaría teniendo una reunión para ultimar presupuestos y contenidos de sus programas”, comentó el panelista en el programa de Zona Latina.

“El primer proyecto que tendría en TV+, como su nueva casa televisiva, sería un misceláneo, una especie de magazine con diferentes contenidos, me dicen que no plenamente matinal... A priori lo animaría sola, en compañía obviamente de una serie de invitados y con una serie de temáticas. Sería un programa franjeado, pero parece ser que no es la única propuesta que tendría en ese canal”, agregó el periodista español.

“Porque junto con ese programa magazine, llegaría un programa info-comercial”, destacó el periodista. Asimismo, reveló que “con la llegada de Tonka con estos dos proyectos se habla de unos 6 millones de pesos base, y que todo sería miel de hojuelas y el proyecto estaría celebrándose entre sus compañeros, pero parece ser que no es tan así”, recalcó el panelista.

No la quieren en TV+

Según la información que pudo recabar Manu, los actuales rostros del supuesto nuevo canal de Tonka no están contentos con su llegada.

“A mí me dicen que habría rostros, compañeros de TV+, que no estarían en absoluto contentos con esta llegada. Parece ser que habría algunos rostros, que sobre todo a la hora de haber renovado sus contratos, se les dijo que más o menos los sueldos tendrían que ser iguales... O sea, no es contra ella directamente, porque lo que me cuentan es que como persona no tienen ningún problema con ella”.

“Y me comentan que precisamente no serían los rostros-rostros los que estarían más en desacuerdo”, enfatizó el comunicador, dando a entender que los panelistas serían el problema y no los animadores de los diversos espacios.

“Habría una serie de famosos que no verían con buen ojo la llegada de Tonka Tomicic, no por ser ella, no contra la persona de Tonka Tomicic, sino contra efectivamente el desembolso de 6 millones en principio”, insistió el periodista.

Algunos de los rostros de la farándula que actualmente tienen contrato con TV+ son José Miguel Viñuela, Raquel Argandoña, Patricia Maldonado, Jordi Castell, Daniella Campos, Julia Vial, Kenita Larraín, Michael Roldán, entre otros.