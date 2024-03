Cristián de la Fuente podría llegar a tribunales tras acusación de bullying y acoso de parte de actriz mexicana

Cristián de la Fuente podría llegar a tribunales luego de que la actriz mexicana, Karyme Lozano, reflotara sus declaraciones en contra del actor por bullying y acoso laboral ocurridos en el 2013.

Cabe recordar que fue hace un año cuando la intérprete acusó al chileno de malos tratos mientras grabaron la teleserie “Quiero Amarte”. En ese momento, la actriz reveló que “llegaba todos los días llorando a su casa” y que el actor no hablaba bien de ella en el set.

Posteriormente, en el año 2023, Karyme aseguró que había perdonado a De la Fuente, que esta situación la había hecho más fuerte y que no quería hablar más sobre el delicado tema.

Todo cambió para Karyme

Ahora, la actriz de 45 años reapareció con el tema durante esta semana y confirmó que está estudiando la opción de demandar a Cristián y revelar detalles desconocidos de lo sucedido.

Recomendados

“Estoy un proceso de informarme. Sigo aprendiendo y me estoy informando. ¿Por qué no? Vamos a verlo”, contestó al ser consultada sobre si ha pensado en llevar el caso a la justicia, según consignó Univisión.

“Tengo que informarte mejor para ver si puede haber un precedente y que pase algo ¿no?”, agregó.

Asimismo, explicó que ahora “entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es tan fácil. Por eso hay que prepararnos y ver por dónde. Hablo para las mujeres que han sido violentadas (...) Antes de hablar tienes que informarte bien con un abogado porque una falla y ya te tumbaron el caso. Por eso es importante tener las herramientas y el conocimiento”.

Cristián buscó desacreditar su denuncia

En esa línea, también dio a entender que revelará más detalles sobre lo que sucedió en el 2013, sin embargo, hay que esperar.

“Ya cuando tenga todo esto tangible, estas herramientas y cosas con las cuales realmente pueda ayudar a la mujer, más adelante, con calma, cómo no, a lo mejor en un libro cuento”, expuso Karyme.

“Mi corazón está abierto. Pero, a lo mejor, contaré a detalle. Por ejemplo, la prevención. Cómo prevenir en el trabajo que te hagan estas cosas. Si hubiera sabido, hubiera prevenido esto que viví, pero no lo sabía. Si puedo ayudar a alguien con mi experiencia ¡qué maravilla!”.

Por otra parte, los medios mexicanos le consultaron si era cierto que ella no quiso besar al actor durante el rodaje escudándose en su religión, hecho que desmintió tajantemente.

“Yo soy una profesional, los besos son actuados y nunca, jamás, he dicho: ‘No voy a hacer esto, besar, porque mi religión’. Sí me fijo más en el contenido, ¡claro! (...) Yo jamás dije eso, y me encanta que lo podamos aclarar. Esa fue una manera en (la) que él (buscó) quererme desacreditar para que no me contrataran”.