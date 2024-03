¿Daniela Aránguiz es vidente?: La participante de “Tierra Brava” sorprendió con sus dotes de brujería

Con un péndulo azul como el lapislázuli sostenido por una cadena de plata, Daniela Aránguiz sorprendió a sus compañeros de “Tierra Brava” con sus dotes de brujería y predijo el próximo eliminado del encierro de Canal 13.

Cabe recordar que la exchica Mekano fue acusada de magia negra tras supuestamente congelar los calzoncillos de Jorge Valdivia, esto tras enterarse de que el exfutbolista mantenía una relación con la diputada Maite Orsini mientras aún mantenía un romance con ella.

Ahora, nuevamente vuelve a despertar los rumores de que utilizaría poderes del más allá para adivinar el futuro de sus compañeros de reality.

“¿El próximo eliminado en este reality es Jhonatan?”, le preguntó al místico péndulo mientras se encontraba en compañía de Shirley Arica. Acto seguido, el objetivo comenzó a hacer movimientos circulares sobre la palma de su mano, y finalmente le confirmaron esta información.

“Sí”, fue la respuesta, según el diagnóstico de Daniela Aránguiz.

La peruana quedó encantada con esta nueva forma de adivinar qué pasará durante las próximas semanas, por lo que también quiso saber sobre su vida y le pidió a su amiga que le consultara cuándo se iba a ir ella.

¿Shirley se va en una semana más?”, preguntó Dani. A lo que el péndulo respondió: “No”.

Daniela consuela a Chama

En este mismo episodio, Aránguiz se convirtió en el paño de lágrimas de Alexandra Méndez, más conocida como la Chama, quien aseguró sentirse mal puesto que Botota Fox dijo que merecía ser parte de los nominados de esta semana.

“Me siento mal porque yo sé que algunos preferían que me nominaran a mí. Sé que fallé, pero eso significa que quieren que yo me vaya, y no les importa cómo me puedo sentir. Me siento mal y me lo dicen personas que aprecio”, se lamentó la venezolana.

Acto seguido, y luego de la competencia por equipos, Chama se puso a llorar y Daniela llegó a consolarla: “Pasálo bien, no es una competencia, no depende tu vida, ni la de tu familia, si ganas o pierdes... Disfrútalo”, le aconsejó de entrada la exchica Mekano.

“Cuando yo llegué te odiaba, pero después vi que eras una buena cabra. Y entre nosotras hicimos algo bonito, que se llama sororidad. Que se vayan a la mierda, qué importa, si lo amigos van y vienen”, le aconsejó.