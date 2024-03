Fernando Larraín reveló difícil momento con Javiera Contador antes de su show en Viña: “Si la gente está pifiando...”

Sin duda alguna la presentación de Javiera Contador en Viña 2024 sigue siendo tema de conversación debido al complejo momento que enfrentó frente al “monstruo”. En medio de las pifias, la comediante logró salir adelante gracias al apoyo de Fernando Larraín, Dayana Amigo y Fernando Godoy, integrantes del elenco de “Casado con Hijos”.

El equipo de la exitosa serie se subió al escenario de la Quinta Vergara para respaldar a Contador y permitir que terminara su rutina. En una conversación con Like Podcast, Fernando Larraín, quien interpreta a Tito Larraín en la serie, reveló que, aunque bromeó con la situación, no dudó en apoyar a Javiera en el momento difícil.

“Yo no voy a salir”

“Fue una situación difícil. Yo le dije a Javiera, si la gente está pifiando yo no voy a salir, pero se lo largué de broma”, comentó Larraín. Ante la pregunta directa sobre si en algún momento consideró no subirse al escenario, el actor afirmó: “No dudé en salir. No había cómo, Javiera no tenía los elementos, hablaba muy rápido y no se entendían los chistes. A mí me hubiera pasado igual, por algo yo no hago stand up”.

Larraín compartió además su experiencia personal durante la presentación, admitiendo que trató de evitar el contacto visual con el público para no ser afectado por el miedo. “Imagínate lo que fue para mis hijos ver que su papá sale y que lo van a hacer trizas”, concluyó el actor antes de cambiar de tema, según consignó La Cuarta.

El apoyo brindado por Larraín y el elenco de “Casado con Hijos” fue fundamental para que Javiera Contador pudiera superar el difícil momento en el escenario de Viña del Mar y continuar con su actuación.