“Me tiró el barco completo”: Ignacia Michelson reveló intenso coqueteo de Jean Paul Pineda estando con Faloon

A raíz de la agresión que sufrió Faloon Larraguibel de parte de su marido Jean Paul Pineda, la exintegrante de Gran Hermano, Ignacia Michelson, desclasificó el interés que del futbolista por ella, lo cual le originó un problema con la animadora de Zona Latina, sin ser la responsable.

Fue durante su participación en Zona de Estrellas, en reemplazo de Claudia Schmitd, que Michelson dio a conocer el coqueteo de Pineda, revelando que “me tiró el barco completo y (lo hace) cada vez que me vé. Yo le he dicho que no, no una vez, sino que diez veces”, indicó.

Según contó, en una oportunidad “estuvimos en una fiesta en Viña, estaba él y le dice a un amigo ‘ay, qué linda es la Nacha, ella siempre me ha gustado, yo siempre le he hablado’, estando con Faloon”, reveló.

Producto de ello, reprochó el violento audio que el jugador le mandó a la madre de sus hijos, acusándola de andar coqueteando con otros hombres, siendo que él no era una blanca paloma.

“Yo escuché los audios, como la trató, que ella se andaba pelando con otros hombres... ¿Y él?”, lo cuestionó.

Además, producto del interés extramarital de Pineda, Ignacia Michelson contó el problema que tuvo con Faloon.

“Él estaba casado con Faloon, me habló hace como cuatro años. Incluso Faloon me escribió, que por qué yo hablaba con él, que era una tal por cual, y yo le dije ‘bebé, yo jamás estaría con alguien casado’”, le explicó.

Sin embargo, en defensa de su matrimonio Larraguibel no le habría creído ni hablado en buenos términos a la ex pareja de Marcianeke.

“Me trató súper mal ella, pero después me pidió perdón. Y yo la entiendo, porque vivir situaciones así hace que una mujer se ponga más celópata, más así, porque el hombre te empieza a volver loca”, concluyó, consignó La Cuarta.

Jean Paul Pineda fue formalizado

Durante la madrugada del viernes 8 de marzo, el futbolista Jean Paul Pineda fue detenido por violencia intrafamiliar tras agredir a su expareja, después de que él llegara y la golpeara en la cabeza y el tórax.

Pineda fue formalizado por dos delitos, amenazas y lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar, de acuerdo a lo detallado por el Fiscal Félix Rojas “la Fiscalía solicitó el abandono del hogar que el imputado comparte con la víctima y la prohibición de acercarse a ella”, añadió.

“La magistrada estuvo de acuerdo en cuanto a la solicitud que hicimos, por tanto decretó ambas medidas cautelares y fijó un plazo de investigación de 60 días”, declaró.