“No es juguete de nadie”: Jhonatan Mujica reacciona al enojo de Pamela Díaz tras palabras de su hermano

Las palabras del hermano de Jhonatan Mujica en “Tierra Brava” siguen causando problemas con Pamela Díaz, y es que ahora Arturo Longton reveló cómo se siente el modelo con respecto a este conflicto.

Cabe recordar que en una actividad realizada por José Luis Repenning y Priscilla Vargas, Cristián Mujica le mandó un mensaje a “La Fiera”: “Espero que estés muy bien y que estés disfrutando de esta experiencia... Dale un saludo a Fabio y que gracias de mi parte, que te quitó un gran peso de encima, no tengo nada contra esta chica pero tú estás en otras ligas”.

Por su parte, Pamela aseguró que está cansada de las actitudes de Jhonatan y afirmó que el vínculo con el modelo se quebró totalmente: “Este hue… se me cruzó. Me jodió el ánimo. Yo soy pesada, hasta ayer (a Jhonatan) lo quería, hoy me importa una r… La situación me superó, yo lo bloqueo no más, no tengo nada que decirle”.

Mientras tanto, Mujica intentó justificar el cruel mensaje: “Tal vez mi hermano no utilizó las mejores palabras, pero se refiere a que ambos hemos sufrido en relaciones, y que el modelaje no te da estabilidad en un país en particular, y eso complica las relaciones. Nunca fue su intención decir que Pamela fue un peso, él sabe que cuando me engancho con alguien soy capaz de dejar mi carrera de lado por esa persona”, fueron algunos de sus dichos en el encierro de Canal 13.

¿Cómo se siente Jhonatan?

Ahora, Arturo Longton tuvo una conversación con Jhonatan e intentó indagar lo que el modelo piensa acerca de las duras palabras que su hermano Christian.

“Me dijo que entraste indiferente, que no han tenido nada de cercanía desde que llegaste, entonces cómo quieres que se meta”, le explicó a “La Fiera”.

“Le dije que en mi opinión debió haber hablado algo, porque en el fondo se está crucificando solo. Y me dijo que, como no te has acercado, él no es juguete de nadie”, contó Longton.