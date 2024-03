Patricia Rivadeneira objetó apreciaciones de Magdalena Max- Neef sobre los actores “llorones”

La actriz Patricia Rivadeneira objetó las recientes apreciaciones de Magdalena Max- Neef, que apuntan a los colegas críticos con las políticas culturales del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Cabe recordar que, en una radioemisora, la intérprete indicó que era coincidente con lo señalado hace unos días por Jaime Vadell, quien consideró que “a los colegas les ha dado por llorar”.

“Hay personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, (pero) no se lo dan en uno y empiezan a alegar que el Gobierno no apoya la cultura”, argumentó Max- Neef, según consigna Página 7.

“No son regalos”

En este escenario, el histórico rostro de la actuación de los 90 Patricia Rivadeneira cuestionó las palabras de su colega, mediante un comentario en las redes sociales de la radio donde originalmente la artista vertió sus opiniones.

“Se equivoca Magdalena cuando habla de que el gobierno regala. Las licitaciones y concursos no son regalos, como tampoco el fondo de salud es un regalo del estado”, consideró la intérprete de la teleserie “Demente”.

En este sentido, sostuvo que “son servicios que los estados intercambian con los servicios que los ciudadanos prestan a la comunidad”.

“Por otra parte, no todo el teatro es igual. Como la música hay rock, ópera, etc. lo mismo en el teatro hay comedia, tragedias, teatros que es experimental, no es lo mismo que un clásico (...) No confundir todo con todo”, planteó Rivadeneira.