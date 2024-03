“¿Pensarán que a una le gusta?”: Gala reveló el acoso que sufre en redes sociales por usuarios que le mandan fotos y videos indecentes

La española Gala Caldirola denunció en el programa #SinEditar que a diario es acosada en redes sociales por varios usuarios y seguidores de sus plataformas digitales que le mandan una gran cantidad de fotografías y videos de sus partes íntimas.

La revelación de la influencer y exchica reality la hizo en el streaming de Youtube de Pamela Díaz, donde aparte de revelar si entrará o no al próximo programa de telerrealidad de Canal 13, contestó a un test rápido de la Fiera, que le preguntó si “¿te han llegado mensajes cochinos?”.

No entiendo porqué los hombres mandan ese tipo de videos. Me mandan fotos, con todo, y yo digo y bloqueo de una, obviamente — Gala Caldirola

La denuncia de Gala Caldirola

“Sí, la gente es muy porno. Pero foto, y foto y foto, jajajá. Y yo digo, pero ‘¿por qué pensarán que yo tengo ganas de verlo?’. O sea, en general, a las mujeres no nos gusta que nos manden esas cosas”, recordó la hispana, quien sinceró que ese tipo de mensajes subidos de tono “a mí no me calientan”.

Pamela Díaz y Galadriel Caldirola. Fuente: Captura de pantalla del programa #SinEditar, streaming del canal de Youtube de Pamela Díaz.

Pese a la gravedad del hecho, que la Fiera dejó en evidencia en la entrevista, Gala intentó tomarse con humor el brutal acoso sufrido por años en sus redes sociales.

Recomendados

“Tengo para comparar y todo. Pero no entiendo porqué los hombres mandan ese tipo de videos”, apuntó la española, quien recordó que los acosadores “me mandan fotos, con todo, y yo digo qué y los bloqueo de una, obviamente”.

Tras su relato, Pamela Díaz le hizo una propuesta que fue bien acogida por Caldirola, la de funar a todos sus acosadores mostrando las fotos y videos que le mandan a diario en las mismas plataformas digitales.

“Pero yo digo: ‘¿Por qué pensarán que a una le gusta? A mí no me gusta. Y sin conocerme de nada. Por último, invítame a cenar primero. Gente desubicada. Le ponemos el corazoncito donde hay que ponerlo, pero hay que denunciarlos”, cerró.