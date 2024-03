“Puede ser”: Gala se abre a la opción de ingresar al nuevo reality de Canal 13 pero aclara que sería un problema hacerlo con Oriana

Gala Caldirola, uno de los nombres que se ha especulado ingresaría al nuevo reality de Canal 13, afirmó en entrevista con Pamela Díaz que de durar menos de seis meses, no tendría problemas en encerrarse de nuevo en un programa de telerrealidad.

La revelación de la española llegará en el próximo episodio del streaming de Youtube #SinEditar de la Fiera, donde la exesposa de Mauricio Isla expondrá sus condiciones en caso de aceptar la oferta que la producción de Canal 13 le habría hecho para sumarse a “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”.

La revelación de Gala Caldirola

“Solamente he hecho un reality en mi vida, y fue cuando llegué a Chile. El de Mega, el de ‘Volverías con tu ex’, duré seis meses casi. Casi medio año. Lo alargaron un montón”, señaló Caldirola, quien no dudó en señalarle a Díaz que de cumplirse ciertas condiciones, no tendría problemas en volver a encerrarse.

“Hasta ahora nunca entré a un reality, pero si me preguntas si lo haría, puede ser. Pero no sé si aguantaría seis meses, ufff. Si durase seis meses, sería muy complicado porque me muero todo ese tiempo sin mi hija. Si fuera más corto, todo depende. Tú sabes que en la vida, todo es llegar a acuerdos”, explicó.

Respecto del posible ingreso de Oriana Marzoli al programa que negocia con ella, Gala fue enfática en aclarar que pese a la reconocida rivalidad de ambas, no se prestaría para hacer un show dentro del programa.

¿Se verá nuevamente con Oriana en Canal 13?

“Creo que sería un coñazo si entrara Oriana al reality. Ella me tiene bloqueda (de redes sociales) desde el día cero. No lo entiendo, no sé. Porque ella está siempre peleando en realitys, entonces no tiendo porqué el conflicto conmigo lo llevó tan (lejos)”, explicó.

“Lo que yo creo es que ella es una mujer que compite con las otras mujeres. Y conmigo creo que se sintió inferior, porque nunca entré al trapo, nunca pelee con ella, nunca le di la razón ni el gusto, como de verme pasarlo mal por ella. Entonces, yo creo que ella tiene un tema conmigo, de que intentó de todas las formas posibles sacarme de quicio y no lo logró”, agregó.

“Si no la pesqué con 20 años, menos la voy a pescar ahora con 30. No tengo ningún interés en pelear con ella. Tampoco creo que venga a hacerse mi amiga. No creo que venga a decirme: ‘Holi, seamos amigas’, pero no tengo ningún interés en pelear con ella”, puntualizó Gala.

“Solo espero si, por favor, que si alguna vez en la vida tengo que volver a encontrarme con ella sea en paz”, finalizó.