“Ansiaba un montón tener mi espacio”: Cony Capelli al fin encontró nuevo hogar para vivir con Bigote tras pasar meses viviendo con Suro Solar

Constanza Capelli sorprendió a sus seguidores y seguidoras anunciando que ya encontró un nuevo lugar para vivir junto con Bigote, la mascota que adoptó luego de su paso por “Gran Hermano”.

Según el diálogo con LUN, la ganadora del reality de Chilevisión está lista con su nuevo hogar y abandonará la casa de su mánager, Suro Solar, luego de haber vivido por tres meses con el hombre. Eso sí, la bailarina explicó que su intención siempre fue comprar una vivienda, pero finalmente terminó arrendando un dúplex debido al amplio papeleo que le solicitaron.

“Desde el primer día que pisé Santiago (tras el programa) estaba buscando dónde vivir, yo necesitaba mi espacio (...) con Bigote vamos a estar súper cómodos acá y hay muchos parques cerca. Ansiaba un montón tener mi espacio. Yo soy muy de estar sola, es un momento en que uno recarga baterías para rendir en todo lo que se necesita hacer”, aseguró de entrada.

“Estar conmigo misma es algo que me encanta”, afirmó. Además, Capelli reveló algunos detalles sobre cómo le gustaría ambientar su nuevo espacio para que sea fiel a su estilo y forma de vida.

“Tengo referencias de Pinterest y me gustan los colores claros como el blanco, verde agua y palo rosa, porque son tranquilos de ver. No me gustan los tonos fuertes para un hogar, porque siento que intensifican la energía. Quiero todo muy clean, de un solo color y con pocos objetos”, explicó.

Asimismo, la bailarina expresó que en esta nueva etapa “me puedo ordenar mejor y de hecho, me siento con mejor ánimo. Voy a estar presente en CHV y después iremos construyendo el camino con Suro, Quiero ir de un proyecto a la vez, hacer pocas cosas y hacerlas bien”, sostuvo, haciendo referencia a su nuevo proyecto en la casa televisiva con Claudio Michaux.

La relación con Suro

El representante de la exchica reality se refirió a la relación que tuvieron viviendo juntos y cómo afectará la decisión de Capelli de abandonar su vivienda.

“No tengo nada que decir sobre la convivencia. No peleamos por nada”, manifestó con sinceridad Suro, revelando que fue súper fácil vivir con la bailarina puesto que es una persona tranquila.

Según él, “con Cony respetamos nuestros espacios, así es que a diferencia de lo que piensa la gente, mientras vivimos juntos fue todo muy relax”, sentenció.