“Estuvo a punto de morir”: Belén Mora se sinceró sobre el complejo estado de salud que atravesó su hijo

Belén Mora se convirtió en una de las aspirantes más fuertes de “Top Chef Vip”, siendo la primera participante en estar dentro de los cinco mejores. Sin embargo, ahora no destacó por sus increíbles preparaciones, sino que llamó la atención tras contar un duro momento personal que tiene relación con su hijo.

En una conversación con Cristián Riquelme, animador del programa de CHV, la comediante se refirió a la prueba que estaba realizando sus compañeros, en la cual recibieron una carta de un ser querido y debían cocinar con esa inspiración.

Sobre esto, Belén aseguró que ella hubiese podido preparar algo, pero “con el maquillaje todo corrido”. Acto seguido, reveló que “hace un año que estoy con una terapia muy buena, y ahora sobre empatizo y me emociono mucho con todo”.

Esta puerta se abrió “cuando operaron a Ponchito el año pasado (2023) y me di cuenta que lo único importante es eso. Cuando pasan estas cosas tan traumáticas uno toma perspectiva de lo que realmente es importante, de lo que realmente te afecta”, aseguró Mora.

“Por eso mucha gente no entendía que después de que me pifiaron en los últimos minutos en el Festival de Viña, yo no terminé destrozada y era porque meses antes mi hijo estuvo a punto de morir (...) Si esto no me botó, esto es un pelo de la cola”, sostuvo.

Belén recibió mensaje de un ser querido

Acto seguido, el animador del espacio le entregó una carta y sorprendió a Belén, puesto que el escrito era de parte de su madre, quien la saludó como “hija arcoíris”.

Bárbara Délano le dedicó unas tiernas palabras a su retoña, destacando todo el esfuerzo que ha puesto en su carrera profesional, desde que comenzó en Coliseo Romano.

“Si no fuera por ti yo no estaría aquí, en ningún sentido. No sabes la cantidad de veces que me has salvado la vida”, expresó Mora, entre lágrimas.