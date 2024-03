¿Existe mala onda con Camilísima?: Guarén habló sobre su relación con la periodista y aclaró sus dichos anteriores

Uno de los rumores que antecedieron la entrada de Nicolás Solabarrieta a “Tierra Brava” involucraron a la primera eliminada del mismo reality, la periodista Camila Campos más conocida como “Camilísima”. Ellos habrían tenido una cita antes de que él ingresara al reality, por lo que fue consultado por esto tanto dentro como fuera del programa.

El hijo de Ivette Vergara aclaró que sólo fue una cita y nada más, y durante su paso por el reality conoció a la joven que le robó su corazón: Valentina Torres, más conocida como la Guarén. Su conexión fue instantánea, que sólo ha crecido desde ese entonces, y actualmente en el mundo real ya son oficialmente pololos.

Guarén al ser consultada por su excompañera que salió con su actual pareja, tuvo unas duras palabras. “Camilísima no es nadie, creo que ni siquiera me importa esta pregunta. No tengo idea qué habrá dicho, pero no es nadie. A mí me importa el presente y jamás me van a afectar las cosas que se digan desde afuera, porque me importa poco y nada”, señaló.

Al escuchar estos dichos, Campos respondió que “me sorprendió, me dio pena. Pensaba que éramos amigas. Me sentí un poco tonta porque le había hablado hace poco por algo personal. Pensé que todo estaba bien”.

“Puede que yo no sea nadie en la vida de un hombre, pero eso no me invalida como persona. Todos somos alguien netamente por el hecho de existir y solo creo que no debemos permitir que se aplaudan declaraciones destructivas de ese tipo. Pienso que no está bien”, agregó la influencer.

La aclaración de la Guarén

Valentina Torres estuvo de invitada en el react del capítulo del martes de “Tierra Brava”, en donde fue consultada por sus dichos anteriores sobre su excompañera, Camila Campos. “No hay ningún problema con Cami”, aclaró.

El animador le contó que se dice que se “agarraba” al Nico, y ante esto la Guarén contestó que “la gente dice eso, no sé si es verdad, qué habrá pasado. Llegaron diciendo eso cuando los dos estábamos en el reality, y ella ya había salido”, agregó.

En específico sobre su ninguneó, Guarén aclaró que “cuando me preguntaron ‘¿Qué onda Camilísima en tu relación?’ (Yo dije que) Camilisima no es nadie en nuestra relación, no es que ella no sea nadie en la vida. No es nadie dentro de nuestra relación, yo me llevo bien con ella y no hay atados. No hay ningún problema con ella, de hecho yo salí con ella, fuimos a almorzar”.