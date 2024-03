Miguelito descarta ser “califa”: admite sí que es “picaflor” y “coqueto”

“¿Es califa Miguelito?”. Esa fue la pregunta que le hizo al hueso Eduardo de la Iglesia a Hans Malpartida en el late de Vía X ‘Todo va a estar bien’. Esta pregunta claramente tiene relación con su participación en ‘Tierra Brava’ y las constantes críticas que recibió por parte del público, con respecto al comportamiento con algunas de sus compañeras.

El comediante respondió que no era “califica”, pero “picaflor sí, coqueto como dicen acá”. En ya la conversación más profunda con de la Iglesia, dijo que se hablaron muchas cosas de él mientras estaba encerrado en el reality de Canal 13, pero que nunca tuvo un reclamo por parte de sus amigas, “pregúntenle a la Guari, a la Dani Castro, a la Shirley, o a la misma Fran”, esto en relación al “piquito” que le robó en uno de los capítulos.

“Yo dormía con ellas, nunca tuve otra intención con ellas, yo estoy súper tranquilo”, argumentó.

“¿Fue buen negocio entrar al reality?”, le preguntó el conductor, “yo diría que mitad y mitad como todo en la vida, el cariño de la gente está intacto”, respondió.

De todas formas, aseguró que volvería a participar en un reality y no descartó tomar acciones judiciales contra quienes lo han criticado en programas de farándula. “Tengo un poderoso bufete de abogados”, comentó.

Daniella Campos contra Miguelito

Hans Malpartida participó del programa de CHV, ‘Podemos Hablar’ declaraciones en el último capítulo de “Podemos Hablar”. El humorista no asumió ningún error o mal comportamiento en su participación en el formato de telerrealidad.

En el espacio de Chilevisión, el comediante fue consultado por sus desubicadas actitudes que cometió en el programa de Canal 13, como el beso sin consentimiento que le robó a Fran Undurraga. “Nunca me sobrepasé. La gente lo vio por otro lado...”, argumentó, señalando que la culpa fue de los televidentes por verlo como un niño.

Todo el caso fue tema del panel de “Sígueme”, por las pantallas de TV+, donde Daniella Campos no soportó la postura del exintegrante de “Morandé con Compañía” y se fue en picada contra él.

“Siento que Miguelito no se hizo cargo de absolutamente nada. No asumió nada, no hizo un mea culpa, todo era un chiste, explicaba que era amigo de ellas... Discúlpame, a mí mis amigos no se me meten en la cama, no me roban besos, tampoco me andan manoseando ni mirando las pechugas”, inició sus argumentos Daniella.

“Si hubiese estado ahí frente a este señor, le hubiese dicho: ‘a tí nada te da el derecho de traspasar los límites de una mujer. Si tú quieres que te vean como un hombre, que tiene 38 años, actúa como tal. Porque no eres un cabro chico para andarte metiendo en la cama de las mujeres, que son bastante adultas y no entiendo por qué no te llaman la atención”, añadió.