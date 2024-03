La Fiera en peligro: Pamela Díaz se convirtió en la tercera nominada tras perder competencia individual

El equipo rojo “Espartanos” está en situación de riesgo en “Tierra Brava”. Ellos tuvieron que ceder a uno de ellos a sus rivales, que terminó siendo Arturo Longton, perdieron la última competencia grupal, y en un cambio de reglas, el capitán no sólo tuvo que nominar a un integrante del equipo, sino a dos.

Los elegidos fueron Nicolás Solabarrieta, esto debido a que es un competidor fuerte que se puede salvar, y además fue señalado como uno de los responsables por la derrota en la última prueba, y Daniela Castro, debido a que nunca se ha enfrentado a un duelo anteriormente.

Por esto, Fabio Agostini, Pamela Díaz, Botota Fox, Chama y Miguelito se pusieron en posición para defender su estadía en el reality y poder obtener los beneficios de dormir en la habitación VIP. La prueba involucró velocidad, equilibrio, resistencia y habilidad.

Ellos debían pasar por una barra de equilibrio, correr hacia una caja, desamarrarla, rescatar un banderín y devolverse para depositarlo en el porta banderines. Esto se debía repetir hasta rescatar los tres objetos, y cada caja se volvía más compleja de abrir.

Los resultados de la competencia

En un principio Agostini, Chama y Botota partieron a la par, pero poco a poco Fabio comenzó a tomar ventaja, lo que lo dejó con el triunfo. Botota Fox fue quien se quedó en segundo lugar, después de superar a Chama quien sufrió un par de caídas, que la dejaron lesionada.

Por otro lado, Miguelito se quedó en el cuarto lugar, y Pamela, quien se mostró sumamente desconcentrada, incluso olvidando rescatar un banderín, no logró terminar la prueba y se convirtió en la tercera nominada de la semana en riesgo de eliminación.

“Creo que es la competencia más baja que he tenido aquí. Igual me da lata que está la Dani, está Nico que nos llevamos bien, la idea es que ninguno de los tres nos vayamos (...) Yo cuando me meto en algo quiero ganarlo siempre, soy media picota, soy amurrada, creo que he demostrado ser una mina guerrera para mis cosas. Sí hoy día me bajoneó, pero no importa”, sostuvo la Fiera, quien aseguró que quiere ganar ella.