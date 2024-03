“Periodista cizañero...¡no lo vas a lograr!”: El tenso cruce entre Miguelito y JC Rodríguez en ‘Podemos Hablar’

Durante la última emisión de Podemos Hablar, el ambiente se caldeó cuando el periodista Julio César Rodríguez confrontó a Miguelito por su participación en el reality Tierra Brava, desencadenando un tenso intercambio de palabras.

El periodista comenzó cuestionando la autenticidad de las reacciones de Miguelito en el programa, insinuando que podría estar actuando para las cámaras. Sin embargo, la tensión escaló rápidamente cuando Rodríguez sacó a relucir los comentarios que el participante había recibido en redes sociales, tachándolo de “viejo verde” por su comportamiento con mujeres en el reality.

La discusión se tornó personal cuando Rodríguez pareció insinuar que Miguelito era de “mecha corta” en la vida real, a lo que este respondió cuestionando si el periodista estaba desempeñando su papel como animador o como un “periodista cizañero”.

La situación llegó a un punto álgido cuando Miguelito acusó a Rodríguez de intentar derribarlo, a lo que el periodista respondió desafiante, desencadenando una serie de intercambios cargados de tensión, según consignó La Cuarta.

El díalogo que los enfrentó

Julio César Rodríguez: ¿Cómo lo pasaste realmente?

Miguelito: Bien. El reality es como la convivencia en general.

JC Rodríguez: ¿Pero te saca realmente? Porque muchos dicen ‘está actuando’, ‘no está actuando’.

Miguelito: Sí, te saca realmente… En la vida real, si estás aburrido te metes al celular, revisas las redes sociales, o leer un libro, si te gusta leer, ver televisión, que a mí me gusta el fútbol. Pero ahí dentro no tienes nada de eso, entonces hay momentos de tensión que obviamente uno no…

JC Rodríguez: Pero tú parece que eres mecha corta en la vida real.

Miguelito: El Julio no sé si está de animador o está de periodista cizañero.

JC Rodríguez: Es que a veces es la edición, la televisión juega mucho con eso. Para allá iba.

Miguelito: Es que no saben cómo uno llega a ese enojo… Yo estoy súper tranquilo.

JC Rodríguez: Por eso te digo. Uno mira y dice ‘¡oye, Miguelito es mecha corta! ¡Es bravo Miguelito! Un día le pegó en las rodillas de Luis Mateucci’.

Miguelito: Tampoco fue golpe. Fue jugando. No es que le haya pegado. Fue en la competencia. Él había celebrado antes y ya estaba celebrando ya, y fui ‘¡eh, te ganamos!’. Fueron combitos, pero no es que fui a pegarle.

JC Rodríguez: Si tú estabas jugando, Mateucci no estaba jugando, porque la cara que tiene ahí…

Miguelito: Es que Mateucci es picado.

JC Rodríguez: ¿Y tú no?… ¿Y Boston?

Miguelito: Es que yo en el fútbol soy muy picado. Soy competitivo. Lo que pasa en que ahí, en las tres competencias anteriores el equipo rojo ganó. Entonces el Mateucci, cuando gana, como buen argentino, celebra con algarabía, gestos obscenos que no salieron en pantalla. Entonces ahí yo sí estaba enojado, porque una cosa es celebrar y todo… No tenemos mala onda con Mateucci, siempre me escribe por WhatsApp, tenemos un asado pendiente.

“Entonces, como ellos ganaron tres seguidas, la cuarta ganamos nosotros… El ya había corrido a agarrar la antorcha antes de terminar la competencia. Entonces le dije ‘¡te gané!’, y no es que le haya pegado fuerte. Y se picó. Mateucci es picadísimo, entonces me agarra con enojo, yo también me agarré para que no me vaya a botar”, añadió.

JC Rodríguez: Fue para salvarte.

Miguelito: Sí. Como estaba sacado… Pero después nos reímos y todo.

Di Mondo: ¿Y en ese momento pensaste que te iba a tirar para afuera? Porque la cara que pones…

Miguelito: No.

JC Rodríguez: Bueno, pero a ti te han tirado…

Miguelito: ¿Quién?… ¡Tú!. Tú estás tratando de tirarme para abajo. ¡No lo vas lograr!

Rodríguez: ¡Oye, pero que estás…! ¡Estás muy a la defensiva!

Miguelito: Es que entraste queriendo meter, ahí.

Rodríguez: No. ¡A mí que me registren! Estás muy a la defensiva.

Miguelito: ¿Estás seguro que quieres que te registren?

Rodríguez: Sí. Regístrame.

Miguelito: ¿Estás seguro?

Rodríguez: Siempre con el arma cargada Miguelito, ¡regístrame!

Miguelito: No nos veamos la suerte entre gitanos.

Rodríguez: Miguelito, ¡me está amenazando!… Ah, no.

Raquel Argandoña: Mira cómo está.

Rodríguez: ¿Te vai a parar conmigo? ¿Ah? Si yo te he visto en el estadio así, Miguelito.

Miguelito: Yo soy muy futbolero.

El cruce, que fue seguido por la audiencia con atención, puso de manifiesto las diferencias entre ambos personajes y dejó en claro que la confrontación entre Miguelito y Rodríguez está lejos de llegar a su fin.