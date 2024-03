Hasta trepó: Jared Leto causa furor en Lollapalooza tras subir a sus fans al escenario

En el escenario del Festival Lollapalooza Chile 2024, la banda liderada por el reconocido actor de 52 años Jared Leto, 30 Seconds to Mars, ofreció una actuación electrizante que encendió el atardecer en el Parque Cerrillos.

Durante su presentación, Jared Leto sorprendió al público al invitar a decenas de fanáticos a subir al escenario y compartir el momento junto a ellos. Esta acción generó una conexión única entre la banda y sus seguidores, convirtiendo el concierto en una experiencia inolvidable para todos los presentes.

El show de 30 Seconds to Mars fue uno de los puntos destacados de la primera jornada del festival, comenzando alrededor de las 19:00 horas y atrayendo a una multitud entusiasta que vibró con cada canción interpretada por la banda estadounidense.

“Closer to the Edge”

El clímax llegó con el cierre del espectáculo, cuando la banda interpretó su éxito “Closer to the Edge” junto a los fanáticos que habían subido al escenario, creando un momento emocionante y cargado de energía. Esta interacción entre la banda y su público demostró una vez más la pasión y la entrega de 30 Seconds to Mars en cada una de sus presentaciones.

Cabe destacar que esta no fue la única ocasión en que Jared Leto y su banda compartieron este gesto con sus seguidores, ya que también lo habían hecho la noche anterior durante su show en solitario en el Teatro Caupolicán, anticipando la intensidad y la conexión emocional que caracteriza a sus presentaciones en vivo, tal como consignó Cooperativa.

Recordemos que de hecho, el influencer Ranty ya había adelantado que el mismo cantante lo invitó a compartir este alegre momento.

Ranty reveló que Jared Leto personalmente lo invitó a subir al escenario para participar en la última canción del concierto de 30 Seconds to Mars. “Yo pensé que era una cuenta falsa, te lo juro por Dios... no lo podía creer”, expresó el humorista en una entrevista con ADN.cl.

Jared Leto en Chile, Instagram Lollapaloozacl

