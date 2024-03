“Él hubiera querido eso”: Fran Undurraga conmemoró aniversario de la muerte de su padre con emotivo viaje a su casa

Fran Undurraga, la mediática e influencer, y exparticipante del reality “Tierra Brava”, reveló que a un año de la muerte de su padre decidió viajar por cerca de dos meses a la casa donde su progenitor falleció, en la ciudad uruguaya de Rocha.

“Ha sido una herramienta súper sanadora para mí”, reconoce la figura televisiva, quien en lun.com explicó que el proceso que experimentó en su reciente visita al hogar de Manuel, fallecido en febrero del año pasado, fue algo “súper heavy” e “intenso” para ella.

“Hoy puedo decir que estoy bastante mejor que el año pasado a esta misma altura. Me vine a Rocha a pasar tiempos con los míos. Estuve dos meses y algo con mi familia, ese período me ayudó mucho para curar cosas mías. La visita duró lo que debía durar”, señaló.

La sanadora experiencia de Fran Undurraga

“Me sirvió venir a Uruguay para enfrentar directamente la pérdida de mi papá. Mi papá falleció ahí, justamente en la casa donde yo me quedé. Al principio fue ‘súper heavy’, me encontré ropa de él, me encontré su reloj. Fue intenso”, dijo Undurraga, quien en su visita a Uruguay también asistió a una misa en homenaje a su papá.

“Fue fuerte también para mí ese día. Mi hermana organizó una misa en una iglesia que está ahí, desde antes que yo naciera. Tiene como 50 años esa iglesia. Y la viví como pude. Después de esa misa, de cierta forma, entendí que él realmente había trascendido, que estaba bien y que era lo que tenía que pasar. Y me dio una paz muy grande”, recordó.

“Estoy con mucha más paz de la que tenía. Y eso me permite también seguir con mi vida, seguir adelante. Sé que si estuviera vivo su prioridad hubiese sido que yo estuviese feliz. Él hubiera querido eso”, finalizó.