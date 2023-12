“En tu cabeza hay muchos pensamientos negativos”: Fran Undurraga colapsa en llanto al recordar una sentida pérdida en Tierra Brava

Una actividad recreativa muy particular acabó con una de las integrantes del reality “Tierra Brava”, Fran Undurraga, rompiendo en llanto al recordar el duro camino que ha debido transitar luego de la muerte de su padre.

Lo que en un inicio fue presentado por Matías Vega a los participantes del programa como un ameno e inusual ejercicio, liderado por la médium colombiana Vivian Arango, en palabras del rostro televisivo, una mujer que “nos viene a enseñar y demostrar la técnica de la rumpología”, avanzó a un emotivo momento cuando la modelo decidió presentarse a la actividad.

El llanto de Fran en Tierra Brava

Antes, y luego que Arango les explicara que ella es “la tercera persona del mundo que lee el ‘derrier’, el pompi”, fueron pasando Junior Playboy, Guarén, Daniela Castro, Botota y Jhonatan Mujica, todos ellos, reconociendo los aciertos de Vivian respecto de su presente y futuro en el encierro.

Así, le llegó el turno a Undurraga, quien quedó sorprendida por la lectura que le hizo la colombiana. Desde su fuerte y explosivo carácter, pasando por su inseguridad al preocuparse de lo que los demás piensan de ella, llegó el momento en que la rumpóloga le pidió que botara “esos vacíos que tienes acá (su corazón), por algo suspiraste, aquí no te sientes bien. Te preocupas por la familia, pero esa familia, como que el momento en que tú has necesitado, perdóname, no te han apoyado”.

Fran Undurraga y la rumpóloga colombiana, Vivian Arango, en "Tierra Brava". Fuente: Captura de pantalla del programa "Tierra Brava", de Canal 13.

“Veo mucha hipocresía a tu alrededor, pero el 2024 es un año de tomar decisiones, dejar el pasado, todo lo que te pasó ya quedó ahí. Pero no llores, porque las reinas no lloran, y tú eres una reina”, concluyó.

Fue en ese momento en que Fran quedó evidentemente conmovida, y a medida que fue explicando su pena ante la pérdida de su padre, estalló en llanto.

“Cuando estai (sic) triste, uno a veces puede seguir viviendo, pero cuando sientes que el alma, que es lo que te da vida, se te va y no la puedes sostener, tu alma, ya eso es muy complicado”, confesó, antes de fundirse en un sentido abrazo con la médium.

