“Es una excusa”: Michael Roldán reveló el motivo que le dio Canal 13 a Angélica Sepúlveda para no reingresar a Tierra Brava

Un nuevo y revelador dato respecto del conflicto laboral que existe entre Angélica Sepúlveda y Canal 13 entregó este miércoles el periodista Michael Roldán, quien en el programa “Sígueme” aclaró los motivos que le dio la señal televisiva a la oriunda de Yungay para negarle su reingreso a “Tierra Brava”.

Hace algunos días la propia Sepúlveda había confirmado en sus redes sociales del fracaso en las negociaciones con el canal propiedad de Andrónico Luksic, argumentando que la decisión de la producción del reality fue unilateral respecto de su reingreso.

La verdad de Angélica en Tierra Brava

“Como todos saben estaba a la espera de la respuesta de la producción del reality por el reingreso al encierro y hoy (sábado) me avisaron que no entro, esa es la verdad. Confié ciegamente en ese proyecto y puse todo de mí para que funcionara, mi idea era llegar a la final, lamentablemente por razones ajenas a mí no continúo”, explicó.

Esas razones, según expuso ayer Roldán en el programa de TV+, estarían vinculadas a la falta de presupuesto de la producción del espacio, algo que en sus palabras “es una excusa”, debido a que en las últimas semanas el reality se ha anotado con los millonarios reingresos de Pamela Díaz y Daniela Aránguiz, sin contar que en próximas semanas llegará al encierro la polola de Fabio Agostini y otro personaje aún desconocido.

“Me dicen que a Angélica lo que le explicaron fue que no había dinero para su reingreso, siendo que reingresa Daniela Aránguiz, reingresa Pamela Díaz, estamos hablando de montos muy altos”, contó el periodista, quien además aseguró que en pocos días la marginada Angélica presentaría la acción legal en contra del canal por haber sido víctima de maltrato y bullying en el reality, y ser testigo de maltrato animal en el mismo programa.

Michael Roldán y Kenita Larraín. Fuente: Captura de pantalla del programa "Sígueme", de TV+.

“Tengo entendido, y con esto cierro el paréntesis, y me voy para mi casa, que en dos semanas más la instancia legal, el proceso legal, no quiero ponerle un nombre, de parte de Angélica en contra de Canal 13, ya estaría presentado”, dijo Roldán, quien puntualizó que dicho argumento fue tomado “como una excusa pobre” por parte de Sepúlveda.

“Eso que no hay plata es una excusa, por eso que Angélica se lo toma como una excusa pobre”, finalizó.

En la misma línea, aunque sin profundizar en los motivos por estar prohibida de hacerlo por contrato, Angélica reflotó en sus redes sociales las denuncias en contra de Pamela Díaz por “matonaje, bullying, violencia y agresividad en su contra”, y que fueron las más denunciadas de noviembre en el CNTV.

“A ella Canal 13 le aplaude lo sucedido, sin embargo, a mí me enviaron una carta diciendo que si rompo el silencio (de eso y más) no me pagan mi sueldo del reality”, agregó.

