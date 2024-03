José Miguel Viñuela contó que “cerró una etapa” tras polémico corte de pelo: “Duermo tranquilo porque tuve una sentencia y pagué”

El animador de “Tal Cual”, José Miguel Viñuela, estuvo presente en el último capítulo de “La Divina Comida” y estuvo a cargo de ser el anfitrión de la primera noche. A él le consultaron sobre sus años en Mega, e inevitablemente salió a colación el episodio que le costó su salida, y lo ha perseguido desde entonces: el corte de pelo sin consentimiento que le realizó a un camarógrafo de “Mucho Gusto”.

Estos recuerdos comenzaron cuando le consultaron a Viñuela cómo ha sido el cambio de estar en una de las señales más grandes del país a estar a un canal más chico. “Haberme ido de Mega, siempre cuento que me dio pena porque finalmente sentía que era mi canal”, partió sobre su casa televisiva por casi 20 años.

“Fue una experiencia muy bonita hasta que todos saben lo que me pasó, y no renové con el canal. Me empecé a reinventar por las redes sociales primero (...) después de este episodio que me costó la salida del canal, fue duro, fue difícil. Se cerró una etapa con eso, a lo mejor tenía que pasar por todo lo que he pasado para hoy día sentirme pleno”, reflexionó.

La nueva vida de Viñuela

“Yo este año tomé una decisión que fue muy importante que fue cerrar un conflicto que me pasó en Mega puntualmente después del episodio del pelo. Lo cerré y me costó mucho cerrarlo, me costó plata, me costó emocionalmente. Pero, independiente de que fue difícil porque además tuve una sentencia y estuve dispuesto a pagar esa sentencia, eso me dejó tranquilo y me dejó feliz”, confesó el animador.

En esa misma línea, José Miguel Viñuela entregó una potente reflexión. “Pienso en la gente que trata de evadir el sistema, y perdón que lo diga de esta manera... Me da rabia cuando uno ve casos, como los que hemos visto los últimos tiempos de hueones que tratan hacerle el quite a la ley para poder pagar menos plata y generar más ganancia, burlando el sistema. Por eso puedo decir que duermo tranquilo, que duermo feliz porque tuve una sentencia y pagué”, cerró.