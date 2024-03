Paty Cofré entregó su honesta crítica a Belén Mora: “Podría haber sido un poquito más humilde”

La legendaria comediante Paty Cofré no se guardó su opinión sobre sus excompañeros de “Morandé con compañía” al ser consultada por diversos miembros en el último capítulo de “La Divina Comida”. La exvedette nacional compartió en el episodio con el animador de televisión José Miguel Viñuela, la atleta y medallista panamericana Martina Weil, y el actor argentino Nicolás Brown.

Viñuela confesó que Cofré lo hizo reír mucho durante su paso por el difunto programa de humor, y la comediante señaló que “para mí Morandé fue una etapa muy linda”. Weil le consultó cómo llegó al espacio, y Paty contó que “a mí me llevó Daniel Vilches que quería hacer ‘La Escuelita’, fui y resulta que me empecé a quedar, y todos comenzaron a salir. Al final fue la última que me quedé”.

El animador de “Tal Cual” le propuso una actividad a la mujer detrás de los “15 segundos”, y le mostró fotos de sus excompañeros para que entregara su sincera opinión sobre ellos. La primera fue Belén Mora, más conocida como la Belenaza, y su expresión de indiferencia la delató, “sí... fue una compañera de ‘Morandé con Compañía’”, lanzó, lo que provocó un ataque de risa a José Miguel.

Si es que tenía algo más que decir, en el mismo tono dijo que no, sin embargo, Paty sí entregó una sucinta crítica a su excompañera. “Podría haber sido un poquito más humilde y le hubiese ido de maravilla”, aseguró.

Sus otros compañeros

La siguiente imagen correspondía a Ernesto Belloni, el comediante que creó el personaje de Che Copete. “Buen actor, un hombre que ha sabido surgir. Es una persona inofensiva, qué siga triunfando”, dijo Cofré. La persona que lo sucedía despertó la ternura y cariño de Viñuela y Cofré, el mítico Chicho Azúa, quien falleció el 2009 a los 70 años.

“Maravilloso, un fonomímico de los mejores que ha habido en Chile”, partió y comenzó a cantar imitando a su excompañero, “es la bella y la única Paty Cofré”. Ella reveló que esa es la forma que él la saludaba todos los días que llegaba al canal.

Finalmente, sobre Ruperto dijo que era un excelente actor, buen compañero y talentoso. Su exmandamás fue el penúltimo, Kike Morandé, “para mí es una maravilla, lo quiero con todo el alma”, cerró. El último terminó siendo Miguelito, y lanzó que “se me cayó del pedestal. Se ha portado muy mal en el reality, yo no me habría prestado pa’ eso”, finalizó.