“Yo no funé a nadie”: Camilísima se defendió tras ser criticada por salir con Sebastián Ramírez, quien fue detenido por VIF

El primer avistamiento público de Sebastián Ramírez tras ser denunciado y detenido por agredir a su expareja, fue en el festival de música Lollapalooza que se está realizando este fin de semana en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Él no estaba solo, sino que fue visto con una conocida expareja, la periodista Camila Campos más conocida como Camilísima.

Ante esta aparición, ella fue duramente criticada en redes sociales por volver a salir con un hombre que fue acusado de violencia intrafamiliar. “Camilisima salió bien durisima”; “una lástima verte con un maltratador”; “ojalá puedas salir de ahí”; “le tenía más fe a ella. Se ve una mujer inteligente, es culta, profesional, pero anda de nuevo con ese funado”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su cuenta de Instagram.

La defensa de Camilísima

Por esto, ella ocupó la misma red social para defenderse de todos los cuestionamientos que ha recibido durante estos días. “Como en todo y desde siempre, los límites los pongo yo y no seguiré permitiendo que se me insulte y garabatee. Nadie es dueño de la verdad. Y lo más importante: tarde o temprano esta siempre triunfa”, partió.

“Quienes insultan y acosan no tienen idea de lo que realmente está pasando, solo leen, repiten y odian. No celebran los éxitos de las personas y se hacen presentes solo cuando hay morbo. Yo no funé a nadie, yo aclaré información falsa. El origen de la “funa” está totalmente desvirtuado. Yo no me expondría con una persona de la manera en la que todos están pensando”, continuó la periodista.

“Es curioso, porque en el festival nos rodeamos de cariño, de personas que realmente dan la cara y no se esconden detrás de un celular a molestar a nadie. Sean responsables a la hora de juzgar. Hacen mucho daño con sus mensajes y es lamentable por ustedes, no por mí. Mi vida sigue igual y feliz como siempre. Vivan la suya de la misma manera”, cerró Camilísima.

El antiguo descargo de Camilísima sobre Sebastián Ramírez

Con respecto a la funa que hace mención Camilísima, se refiere a los dichos que publicó en su cuenta de Instagram en contra de su expareja hace un par de meses, cuando éste participaba del reality de Chilevisión, “Gran Hermano”.

De acuerdo a lo recogido por El Filtrador, la periodista escribió que “lo hace porque una vez más intenta convencerse a sí mismo de una realidad inventada por él respecto a mi persona. ¿Por qué lo hace? En este caso para ponerse el parche antes de la herida”.

“A propósito de sus dichos en GH, que son difamación, quiero aclarar que hace un año con el señor Ramírez éramos pareja (hay una entrevista de febrero a página completa que dimos a LUN y producción de GH nos vio juntos el día de su ingreso) razón por la que no tiene sentido que me esté vinculando amorosamente a un tercero con tanta irresponsabilidad”, continuó.

“Lo que está haciendo es dejar en claro a toda costa que el famoso rumor de Bambino no puede afectarle, (debido a que supuestamente) yo llevo un año saliendo con otra persona (curiosamente de renombre) y no soy su ex. Hace ese preciso énfasis, con un tono gracioso-chismoso para desviar la atención”, cerró.