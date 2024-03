Sebastián Ramírez reapareció en público tras polémica detención por VIF: llegó acompañado a Lollapalooza

A poco más de un mes de ser denunciado y detenido por agredir a su expareja, Sebastián Ramírez, el conocido chico reality, reapareció públicamente, nada más ni nada menos que en el festival Lollapalooza Chile, que se vive por estos días en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Su presencia en el evento generó revuelo en las redes sociales, donde muchos expresaron sorpresa y desconcierto ante su asistencia, meses después del incidente que lo llevó a los titulares de la prensa.

El pasado 7 de febrero, Ramírez fue detenido tras ser acusado de agredir físicamente a su expareja en medio de una discusión por celos. La víctima, identificada como Catalina Gaete, hizo públicas sus denuncias contra él en sus redes sociales.

“Psicópata mentiroso. Te cavaste tu propia tumba. El 5 de diciembre te denuncié la primera vez, y la retiré porqué siempre causabas en mí culpabilidad. Ayer fue la segunda y última denuncia, que NO voy a retirar y seguiré hasta el final”, escribió en una historia de Instagram la joven de 25 años.

“Tú nunca ibas a asumir tu responsabilidad, por tu ego frágil. Me golpeaste a mi y a otras ex. Tengo sus testimonios en mis manos. Y fueron ellas quienes me contactaron para dar su versión. No te tengo miedo, lo sabes. ¿Quieres jugar con fuego? Yo te ayudaré a quemar”, agregó Catalina en esa ocasión.

Por su parte, Ramírez se defendió en redes señalando que era inocente: “Me defendí, paré una pelea que podría haber sido mayor, donde ella estaría detenida en este momento”, aseguró.

Después del escándalo, Ramírez optó por alejarse de las redes sociales, manteniendo un perfil bajo hasta su inesperada aparición en el festival Lollapalooza Chile. Según consignó Infama, Ramírez llego acompañado de una mujer, más tarde identificada como su expareja Camilísima, exintegrante de Tierra Brava y expareja de Sebastián.

Seba Ramírez junto a Camilísima en Lollapalooza. Fotografía por Infama Seba Ramírez junto a Camilísima en Lollapalooza. Fotografía por Infama

La presencia de Ramírez y Camilísima juntos en el festival reavivó especulaciones sobre un posible “remember” de la pareja”. Los comentarios en redes no se hicieron esperar, donde señalaban: “Pensé que estaba preso o internado”, “Como nadie los pesca obligados a juntarse”, “era obvio que iban a volver” y “que dura la camilísima”, le escribieron a la pareja.

