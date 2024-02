Pareja de Sebastián Ramírez reconoce agresiones y ratifica que seguirá con la denuncia por VIF: “Psicópata antisocial”

Catalina Gaete, actual pareja de Sebastián Ramírez, confirmó esta tarde en sus redes sociales que seguirá adelante con la denuncia por violencia de género en contra del exparticipante de “Gran Hermano”, quien este miércoles fue detenido por efectivos de Carabineros tras agredir a la joven en un céntrico departamento de la capital.

Gaete aclaró en su cuenta de Instagram que el responsable del episodio de VIF de ayer fue Ramírez, quien en sus palabras ya había tenido otros episodios de agresión psicológica y física en su contra.

La denuncia de VIF en contra de ex “Gran Hermano”

“No quise seguir con esto por nuestras familias, psicópata mentiroso. Te cavaste tu propia tumba. El 5 de diciembre te denuncié la primera vez, y la retiré porque siempre causabas en mí culpabilidad. Ayer (miércoles) fue la segunda y última denuncia, que no voy a retirar y seguiré hasta el final”, reveló la pareja de Ramírez.

“Te quise dejar mil veces y me buscabas una y otra vez. Te di oportunidades, aún así sabiendo de tus graves problemas psicológicos. Psicópata antisocial con rasgos narcisistas. Diagnosticado”, prosiguió la joven, quien acusó al chico reality de no asumir nunca “tu responsabilidad”.

“Tú nunca ibas a asumir tu responsabilidad, por tu ego frágil. Me golpeaste a mi y a otras ex. Tengo sus testimonios en mis manos. Y fueron ellas quienes me contactaron para dar su versión. No te tengo miedo, lo sabes. ¿Quieres jugar con fuego? Yo te ayudaré a quemar”, aseguró Catalina, quien en otras publicaciones insistió en sus denuncias contra el ex “Gran Hermano”. Incluso una de ellas, repitiendo la frase “no te tengo miedo” en seis ocasiones.

Catalina Gaete realizó variadas publicaciones en sus redes sociales por la agresión que sufrió de parte de Sebastián Ramírez. Fuente: Instagram @catalinagaet.

“No te tengo miedo mitómano. Soy hierro, por eso hiciste lo que quisiste conmigo, porque aguanto el dolor como nadie puede, pero ya no más”, afirmó.

“Odio la revictimización, porque soy una mujer extremadamente fuerte, física y mentalmente. Me criaron como hierro, pero con el corazón más noble que existe en la tierra. Te creí todas tus mentiras al principio, pero después supe con el monstruo que trataba, empezaste con violencia psicológica y la física fue al final”, expuso la mujer, quien sobre el final de su denuncia en la red social aseguró que todos “quienes estaban a nuestro alrededor sabían de la relación tormentosa”.

“Si yo soy la mala. ¿Por qué Carabineros sacó fotos al palo que me quebraste en la cabeza y te fuiste tú detenido y no yo? Si la violencia era equitativa ambas partes nos hubiésemos ido detenidos, porque el denunciante fue un tercero. ¡Tú conserje!”, concluyó.